Savaş kalıntılarını esere dönüştürüyor

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Seramik Bölümü Öğretim Görevlisi Ekrem Coşkun, savaşların neden olduğu yıkıma ve vahşete dikkati çekmek ve gelecek nesillere hatırlatmayı amaçlıyor. Savaşlardan etkilenen sanatçı, 10 yıl önce başladığı çalışmayla, savaştan geriye kalan yıkımı ve insanlar üzerinde bıraktığı kötü etkileri aktarıyor. Filistinli kız çocuğunun doğum günü pastasını da tasvir eden bir eser ortaya çıkaran Coşkun, eseriyle ulusal ve uluslararası sergilerde ödül aldığını söyledi.