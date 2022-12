​Savcılar engelliler için sahada

İstanbul’un tek ampute sahasında oynanan maça, İstanbul Anadolu Komisyon Başkanı Bekir Altun, Başsavcı Vekilleri Uğur Seçkin, Ramazan Öksüz, Mesut E. Bayhan, Hacı Murat Gökşen, Ömer K. Aksoy, Cumali Karakütük, Önder Yaman, İhsan Kamil Akçadırcı, İsmail Değirmenci, Hasan Turgut, Orhan Elbeyli, Mustafa Çakar, Cemil Sandıkçı, Onur Oğuzer ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Pendik Kaymakamı Hülya Kaya katıldı.

DESTEKLEMEMİZ GEREK

Başsavcı vekilleri Önder Yaman ve İhsan Kamil Akçadırcı.

Açılış konuşmasını yapan Başsavcı vekili Uğur Seçkin herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi; “Bugünün anlamına dikkat çekmek amacıyla burada bulunuyoruz. Engellilik sosyal hayatı kısıtlayan bir durum olmayıp desteklenmesi gereken bir durumdur. Engelli vatandaşlarımızın yaşama sevincini diri tutacak en küçük çalışmalar dahi bizim için çok değerli ve kıymetlidir. Bu dünyada her birimizin her an bir engelli olabileceğimiz düşüncesiyle, engelli kardeşlerimizin umutlarını yitirmeden mutlu bir yaşam sürmeleri için çalışıp destek olmak, sosyal ve çalışma hayatında onlara fırsat yaratarak engellerini ortadan kaldırmak hepimizin görev ve sorumluluğudur. Tüm engelli kardeşlerimize ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü tebrik ediyorum.” dedi.

GELENEKSEL HALE GETİRECEĞİZ

İstanbul Anadolu Komisyon Başkanı Bekir Altun ve Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin

Bu programın ilkini geçen sene düzenlediklerini söyleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, “ Bundan sonra geleneksel hale getirip devam ettirme niyetindeyiz. Bugün de çok değerli hocalarımızın yönetiminde maçımızı gerçekleştirmiş olacağız. Engelli kardeşlerimiz bu toplumun bir parçası, bir paydaşı. Biz de Pendik Belediyesi olarak yapmış olduğumuz etkinliklerle sosyal sorumluluk projesi kapsamında toplumla beraber hareket ettirmeye yönlendirmeye çalışıyoruz.”

YÖNETTİĞİM EN DEĞERLİ MAÇTI

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maçı yöneten eski FIFA kokartlı hakem Ahmet Çakar, “Hayatımda manevi yönden yönettiğim en önemli, en yüksek kaliteli maçtı.” ifadelerini kullandı. Cüneyt Çakır ise, "Bu günü tek bir gün olarak düşünmememiz lazım. Her gün uyandığımızda bunun farkında olup, bunun bilinciyle yaşamamız lazım. Çünkü bir dakika sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Maçı düzenleyen Pendik Belediyesi ve Anadolu Adliyesine teşekkür ederim.”

BİZİM İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN

Pendik Belediyesi Ampute futbol takımı oyuncusu Zülfücan Derinpınar, “Bizim için çok özel bir gün. Lig maçlarından ziyade daha özel bir maç oynadık. Birbirinden değerli hakemlerimiz maçı yönetti. Süper bir organizasyon" diye konuştu.

