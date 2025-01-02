Savunmada stratejik yükseliş

Türkiye’nin geliştirdiği Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı ve Anka gibi insansız hava araçları, küresel güvenlik dengelerinde büyük bir fark yaratıyor. Baykar tarafından üretilen ve onlarca ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2, Suriye, Karabağ, Libya ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerinde sergilediği üstün performansla dünya çapında bir marka haline geldi. Bayraktar Akıncı ise daha ağır mühimmat kapasitesi ve gelişmiş sensör teknolojileriyle Türkiye’nin bu alandaki liderliğini pekiştiriyor.