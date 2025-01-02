Savunmada stratejik yükseliş

Dünyanın 3. dünya savaşı tehdidini daha yakından hissettiği bir dönemde, Türkiye, savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki hamleleriyle bölgesel ve küresel ölçekte gücünü artırmaya devam ediyor. Milli teknoloji hamlesi çerçevesinde geliştirdiği Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı ve milli savaş uçağı KAAN gibi platformlarla adından sıkça söz ettiren Türkiye, 2028 yılına kadar savunma ihracatını ikiye katlayarak 11 milyar dolara ulaştırmayı ve dünya ihracat sıralamasında ilk 10 ülke arasına girmeyi hedefliyor.
KÜRESEL KRİZDE STRATEJİK HEDEFLER
Savunma ürünleri ihracatında şu anda 11. sırada yer alan Türkiye, milli savunma teknolojileriyle küresel tehdit ortamında stratejik bir avantaja sahip. Son dönemde yaşanan jeopolitik gerilimler, ülkelerin savunma harcamalarını artırmasına neden olurken, Türkiye’nin yerli üretime dayalı savunma sistemleri uluslararası arenada büyük ilgi görmeye başladı. Yeni savunma stratejisi kapsamında Türkiye, üç aşamalı bir politika izliyor. İlk aşamada kamu ve özel sektörün ihracat odaklı bir dönüşüm yaşaması hedeflenirken, küresel tedarik zincirlerine daha güçlü bir entegrasyon sağlanıyor. İkinci aşamada yenilikçi uluslararası iş birliği modelleri geliştirilerek çok uluslu savunma projeleri hayata geçiriliyor. Üçüncü ve en kritik aşamada ise ihracatı destekleyen yeni finansman modelleriyle, dost ve müttefik ülkelere devlet destekli krediler sunulması planlanıyor.
İHA VE SİHA’DA TÜRKİYE FARKI
- Türkiye’nin geliştirdiği Bayraktar TB2, Bayraktar Akıncı ve Anka gibi insansız hava araçları, küresel güvenlik dengelerinde büyük bir fark yaratıyor. Baykar tarafından üretilen ve onlarca ülkeye ihraç edilen Bayraktar TB2, Suriye, Karabağ, Libya ve Ukrayna gibi çatışma bölgelerinde sergilediği üstün performansla dünya çapında bir marka haline geldi. Bayraktar Akıncı ise daha ağır mühimmat kapasitesi ve gelişmiş sensör teknolojileriyle Türkiye’nin bu alandaki liderliğini pekiştiriyor.
KAAN İLE YENİ BİR DÖNEM
- Savunma sanayiindeki yerli üretim hamlesinin bir diğer mihenk taşı ise milli savaş uçağı KAAN. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 5. nesil savaş uçağı KAAN, Türkiye’yi savaş uçağı üretebilen sayılı ülkeler arasına soktu. Yüksek manevra kabiliyeti, radar görünmezlik özellikleri ve gelişmiş silah sistemleriyle KAAN, hem ulusal güvenliği güçlendirecek hem de küresel savunma pazarında Türkiye’ye stratejik bir üstünlük kazandıracak.
EKONOMİK VE GÜVENLİK İVMESİ
- 2024 yılı itibarıyla savunma sanayii ihracatını 5,7 milyar dolara çıkaran Türkiye, bu alandaki büyüme trendini sürdürüyor. 2014 yılında 361 olan savunma projeleri, 2024 itibarıyla 1.031’e ulaştı. Savunma ve havacılık sektöründe yıllık ciro, 15 milyar doları aşarak üç katına çıktı. Bu ivme, Türkiye’nin yalnızca ekonomik bağımsızlığını artırmakla kalmadı, aynı zamanda küresel güvenlik krizlerinde etkili bir aktör haline gelmesini sağladı.
MİLLİ SİLAHLAR İÇİN ÇALIŞIYORLAR
- İstihdam açısından da büyük bir sıçrama yapan sektör, 2014’te 31 bin çalışan sayısını 2023’te 90 bine çıkardı. Ar-Ge çalışmalarına ayrılan bütçe sayesinde Türkiye, geleceğin savaş teknolojilerinde lider ülkeler arasında yer almayı hedefliyor. Jeopolitik krizlerin giderek derinleştiği ve savaş senaryolarının konuşulduğu bir dönemde, Türkiye’nin savunma sanayiine yaptığı yatırımlar sadece ulusal güvenlik açısından değil, küresel barışın sağlanması açısından da önemli bir rol oynuyor. Dost ve müttefik ülkelerle yürütülen çok uluslu projelerle Türkiye, bölgesel dengeyi korurken savunma ürünleri ihracatında rekabet gücünü zirveye taşımayı hedefliyor.