​Şehirdeki çocuklar o ağaca çıkacak​

“Birlikte Var Olmak” mottosuyla yola çıkan AKM’nin ilk uluslararası sergisi, son zamanların en hassas konusu olan ekolojik dengeyi anlatıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla Tabularasa Transnational Art Platform tarafından projelendirilen sergi, 24 Şubat’a kadar gezilebilecek.

10 ülkeden 20 sanatçının katıldığı sergideki tüm resimler, adeta yaşamın renkleriyle bezenmiş. Distopik, karamsar yaklaşımların olmadığı, dünyanın sonunu gösteren değil de yaşanabilir dünyayı gösteren bir yaklaşım var eserlerde. Ağaca çıkmış çocukları resmeden tablo çok çarpıcı bu anlamda. Serginin Küratörü Beste Gürsu’yla konuştuğumuzda “Şehirdeki çocukları ağaca çıkartacağız yine” diyor bu duyguyu ifade etmek için. On aylık bir süre içinde hazırlanan eserler, ekolojik yıkımın kavranması için en doğru iletişim yolu olan sanatla, küresel mücadele çağrısında bulunuyor.

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Sevda Dursun-Beste Gürsu

BENLİĞİ BIRAKIP BİZ OLMA ZAMANI

Artık dünyanın “ben”liği bırakıp “biz”liğe dönmesi gereken bir süreç yaşadığını söyleyen Gürsu, şu ifadelerle anlatıyor sergiyi: “Geleneğimiz ve beslendiğimiz kültürümüzden dolayı zaten ‘biz’ olan bir toplumuz. Hem tüm dünyaya aktarmak hem de kültür sanatın en büyük diyalog malzemesi olduğunu düşündüğümüz için bu mottoyu seçtik. ‘Birlikte Var Olalım’ derken de ekolojik bir mesaj veriyoruz. Bütün eserlerin alt yapısı, anlatımı ekoloji ve korumamız gereken doğa elementleri üzerine. Bütün eserler, pozitif bir algıyla, bugün yaşadığımız güzellikleri geleceğe aktarmamız için ne yapabileceğimize kapı açan bir anlatımla hazırlandı.”

GÜNDEM AKM’yi çok beğendik