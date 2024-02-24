Şehit Metin Yüksel anıldı

Birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla cuma namazı sonrası Fatih Camii avlusunda Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı. 12 Eylül darbesi öncesinin İslâmcı gençlik hareketi Akıncılar’ın önde gelen temsilcilerinden olan Metin Yüksel, 45 yıl önce 23 Şubat 1979 tarihinde şehit edildiği Fatih Camii'nin avlusunda, dava arkadaşları ve sevenleri tarafından rahmet ve minnetle yâd edildi.