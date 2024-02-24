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Hayat

Şehit Metin Yüksel anıldı

Fatih Camii avlusunda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Metin Yüksel, şehadetinin 45. yılında yakınları ve dava arkadaşları tarafından anıldı.

Haber Merkezi
04:00 - 24/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:38 - 24/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Şehit Metin Yüksel'in kabri başında Kur'ân-ı Kerim okunarak dualar edildi.
Şehit Metin Yüksel'in kabri başında Kur'ân-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla cuma namazı sonrası Fatih Camii avlusunda Filistin şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı. 12 Eylül darbesi öncesinin İslâmcı gençlik hareketi Akıncılar’ın önde gelen temsilcilerinden olan Metin Yüksel, 45 yıl önce 23 Şubat 1979 tarihinde şehit edildiği Fatih Camii'nin avlusunda, dava arkadaşları ve sevenleri tarafından rahmet ve minnetle yâd edildi.


KABRİ BAŞINDA KUR'AN OKUNDU

Şehit edildiği yerde yapılan anma toplantısı ve basın açıklamasının ardından şehidin Edirnekapı’daki kabrine doğru yürüyüş yapıldı. Bu yılki yürüyüş Filistin ve Gazze direnişine atfedilerek yürüyüşte Filistin bayrakları ve Aksa Tufanı’na destek sloganları da atıldı. Şehit Metin Yüksel'in kabri başında Kur'ân-ı Kerim okunarak dualar edildi.


#Metin Yüksel
#şehit
#Fatih Camii
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