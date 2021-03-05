Hayat Şehit Uzman Çavuş Demircinin vasiyeti yürek yaktı Şehit olursam babamın yanına gömün
AKTÜEL

Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı: 'Şehit olursam babamın yanına gömün'

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin, ailesine, şehit olması halinde babasının Kayseri'deki mezarının yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı.
Şehit Uzman Çavuş Demirci'nin vasiyeti yürek yaktı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na ait Cougar tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Elazığ 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da aralarında bulunduğu 11 asker şehit oldu. Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Tolga Demirci'nin İzmir'in Gaziemir ilçesi Dokuz Eylül Mahallesi'nde yaşayan ailesinin evi ve bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Bekar olan şehidin yakınları acı haber ile yıkıldı.

11 şehidimiz için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi
GÜNDEM
11 şehidimiz için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi

"Göreve gidiyorum Hüseyin amca"

Şehidin annesi ve kız kardeşi, cenaze için memleketleri Kayseri'ye giderken, ailenin komşusu Hüseyin Akyüz, "Şehidimiz, aslen Kayseriliydi ama burada annesi ve kız kardeşiyle yaşıyordu. 2 yıldır bu apartmanda oturuyorlardı. Esas görev yeri İzmir ancak Bingöl'e geçici görevle gitmişti. En son 3- 4 gün önce geldiğinde görüştüğümüzde, 'Göreve gidiyorum Hüseyin amca' dedi. Ben de 'Oğlum güle güle git, güle güle gel' dedim. Ara ara böyle görevlere gittiği olurdu. Babası çok önceden vefat etmiş. Şehidimiz, çok candan bir insandı. Kimseyi kırmazdı. Şehadet haberini aldığımızda yıkıldık. Ailesine, 'Şehit olursam beni babamın yanına gömün' diye vasiyet etmiş. Onlar da oraya gittiler" dedi.

"En son iki gün önce gördük"

Emine Yaver de “Çok üzüldük, acı haberi alınca beynimizden vurulmuşa döndük. Söylenecek bir şey yok, vatan sağ olsun" diye konuştu. Solmaz Gökçen ise şehidi en son 2 gün önce gördüğünü ifade ederek, "Şehadet haberini öğrenince şok olduk. Oğlum da asker olduğu için çok etkilendim, kötü oldum" dedi.

MHP’li vekil başsağlığı mesajı sonrası abisinin de şehit düştüğünü öğrendi
GÜNDEM
MHP’li vekil başsağlığı mesajı sonrası abisinin de şehit düştüğünü öğrendi

Türkiye şehitlerini uğurladı: Kahramanlar için Ankara’da acı veda
FOTOĞRAF 61
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Türkiye şehitlerini uğurladı: Kahramanlar için Ankara’da acı veda
Bingöl'den kalkan ve Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit 11 askerimiz şehit oldu. Kahraman askerler için Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Devlet erkanının hazır bulunduğu cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Törenin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine uğurlandı.


Abone Ol Google News
Avrupa’yı Türkiye koruyor

Avrupa’yı Türkiye koruyor

​NATO Genel Sekreteri Stoltenberg çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Yerli aşı gün sayıyor

Yerli aşı gün sayıyor

​On yedi farklı çalışma yürütülüyor.
BM israfı raporladı

BM israfı raporladı

​Yılda 900 milyon ton çöpe gidiyor.
Papa Irak’ta

Papa Irak’ta

​8 Mart'a kadar sürecek ziyaret dün resmen başladı.

'Kur'u gürültüye pabuç yok

'Kur'u gürültüye pabuç yok

​Gübre desteği fiyatları frenleyecek.

Kudüs’e selam

Kudüs’e selam

'Uluslararası Kudüs Haftası' 8 Mart'ta başlıyor.
Hala yardıma ihtiyaçları var

Hala yardıma ihtiyaçları var

İki yüz seksen iki bin kişi İdlib'e döndü.
Diyarbakır'da teröre darbe

Diyarbakır'da teröre darbe

​HDP'li vekilin babası dahil 7 kişi tutuklandı.
Zam iptal edildi

Zam iptal edildi

Ankara Valiliği açıkladı.

​Cerablus ve Bab ilçelerinde iki ayrı nokta vuruldu.

Sağlık Bakanlığı korkutan tabloyu açıkladı.

​Bakan Koca, toplantı sonrası açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.