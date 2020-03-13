Şehitler anıtı dualarla açıldı

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı dik durarak hayatlarını ortaya koyan şehitler için Meclis bahçesine yapılan 15 Temmuz Şehitleri Anıtı törenle açıldı. Törende ilk olarak TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve törene katılan protokol üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Meclis'e ilk bombanın düştüğü noktaya karanfil bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Meclis’e ilk bombanın düştüğü yere yapılan anıta karanfil bıraktı.

İHANETİN ZİRVE NOKTASI

TBMM Başkanı Şentop, açılış için bugünü tercih etmelerinin iki sebebinin bulunduğunu, birinin de 12 Mart 1971 Muhtırası’nın 49. yılı olması olduğunu bir diğer öneminin ise İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yılı olması olduğunu dile getirdi. TBMM Başkanı Şentop, "15 Temmuz 2016'da Türkiye bir hain darbe teşebbüsüne maruz kaldı. Türkiye'de 27 Mayıs 1960'tan itibaren birçok darbeler, yarı darbeler, teşebbüsler yaşandı. 15 Temmuz'da yaşanan, görünüş itibarıyla bunlar içerisinde ihanette zirve noktası. Kanaatimce Türkiye'deki darbeler silsilesinin de sona erdiğini gösteren bir nokta olarak karşımıza çıkıyor" diye konuştu. FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Meclis'e üç bomba atıldığını ve bunlardan birisinin de anıtın bulunduğu alan olduğunu dile getiren Şentop, şöyle devam etti: "Biz de bunun unutulmaması, sürekli hafızalarda canlılığını koruması, milletimizin vermiş olduğu mücadelenin büyüklüğünü hatırlamak için buraya abidevi bir eser olarak mütevazı ama anlamı büyük bir eser olarak bu gördüğünüz anıtı arkadaşlarımızla beraber yaptık. Bu anıtın hemen üst tarafında TBMM'nin temsil eden sembolü ve onun ışıklarının etrafa yayıldığını gösteren bir ifade var. Anıtın diğer üç yüzünde ise 15 Temmuz gecesi hain darbe teşebbüsü karşısında direnen ve şehit olan bütün vatan evlatlarının isimleri yer alıyor. Onun etrafında da şehitlikle ilgili Kur'an-ı Kerim'den ayetler işlenmiş durumdadır. Az önce çiçek bıraktığımız yer ise bombanın düşmüş olduğu kısımdır. Onun üzeri camekanla kapatılmış durumda. Etrafında da bu tür törenlerle ilgili alan var. Bu anıtın, hem kötü hatıraları hem de geleceğe yönelik olarak iddialarımızı hatırlamamız için kalıcı bir vesile olacağına inanıyorum."

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Anıtın bir yüzünde TBMM sembolü, diğer üç yüzünde 15 Temmuz şehitlerinin isimleri yer alıyor.

ŞEHİT YAKINLARI KATILDI

Törene Şentop'un yanı sıra eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Başkanvekilleri, Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, eski ve yeni çok sayıda milletvekili, siyasi parti temsilcileri, TBMM personeli ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.