Hayat Şehitlerin ayakkabıları Hafızada
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Şehitlerin ayakkabıları Hafıza’da

15 Temmuz şehitlerinin ayakkabıları, gönüllü psikologlarca yapılan ziyaretlerde Hafıza 15 Temmuz’da sergilenmek amacıyla ailelerden isteniyor. Aileler, gözyaşları içinde kimi öperek kimi koklayarak şehitlerinin ayakkabılarını psikologlara teslim ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bugüne kadar Türkiye'nin 44 ili ziyaret edilerek alınan 154 şehidin ayakkabısı, müzede bir araya getirildi.
Bugüne kadar Türkiye'nin 44 ili ziyaret edilerek alınan 154 şehidin ayakkabısı, müzede bir araya getirildi.

Darbe girişiminin izlerini taşıyan Hafıza 15 Temmuz’da, şehitlerin ayakkabılarının sergilendiği bölüm dikkati çekiyor. 15 Temmuz Derneği üyesi gönüllü psikologlar tarafından toplanan ayakkabıların perde arkasında ise çok sayıda hikaye yer alıyor. Ailelerle beraber ağlayıp o anlara tekrar şahitlik eden psikologlar, ailelerden şehitlerin ayakkabılarını adeta terapiyle istiyor. Gözyaşları içinde kimi öperek kimi koklayarak kimi hüzünlü bir şekilde şehitlerinin ayakkabılarını psikologlara teslim ediyor.

15 Temmuz Derneğinin gönüllü psikologları

"İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ALABİLİRSİNİZ" DEDİK

15 Temmuz Derneğinin gönüllü psikoloğu Sema Vanlı, ailelerle iletişim kurmadan önce hikayelerini öğrendiklerini söyledi. Şehit aileleriyle kurdukları yakın diyalog neticesinde adeta akraba gibi olduklarını, onların sorunlarını dinlediklerini, ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade eden Vanlı, “Ayakkabıları doğrudan istemedik. Belki yüzleşmelerine sebep olduk. Ailelere ‘İstediğiniz zaman ayakkabıları merkezden alabilirsiniz’ diyerek güven verdik. Aileler bize güven duyduktan sonra bize ayakkabıları verdi” diye konuştu.

DAMATLIK AYAKKABISINI SAKLIYORLARDI

Vanlı, ailelerden ayakkabıları alırken yaşadıklarına ilişkin de şunları anlattı: “Bazı ailelerin eline ancak şehitlerinin ayakkabısının teki ulaştırılabilmişti. Bu şehitlerimizden biri de Şener Dursun’du. Eşi Mesude Hanım’dan ayakkabısını almıştım. Orada çok duygulanmıştım. Zorlandığımız ve gözyaşları içinde aldığımız ayakkabılar da oldu. Oğullarının damatlık ayakkabısını saklayan bir şehit ailemiz vardı. Ailenin ayakkabıyı verirken yaşadığı duygu, beni derinden etkilemişti. Müzeye geldikleri zaman da ‘Acaba ayakkabısı nerede?’ diye duygusal anlar yaşayanlar oluyor. O ayakkabıları görmek için ziyaretçilerin gelmesi de ailelerin hoşuna gidiyor.”

ŞEHİT EŞİ AYAKKABIYI ÖPEREK VERDİ

  • Psikolog Nesibe Özkan, şehit ailelerine yardım etmenin kendisine manevi bir huzur verdiğini dile getirdi. Kurdukları iletişimin şehit ailelerine de iyi geldiğini ifade eden Özkan,
  • “Aileler, şehitlerinden kalan bir hatırayı paylaşırken duygulu anlar yaşadı. Ayakkabıları öperek, koklayarak, sarılarak ve ağlayarak verenler oldu. Şehit Mesut Acu’nun eşi Fehime Acu ayakkabıyı öperek bana verdi. O anı hiç unutamam ben de gözyaşlarımı tutamamıştım” dedi. Psikolog Merve Uçar, şehit ve gazi aileleriyle irtibatların devam ettiğini söyledi.

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