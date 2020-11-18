Şehri yeniden keşfet!

Sonbahar Kış sezonunun gelişiyle birlikte, rotasını doğadan şehre doğru çeviren modern erkeğin stili, Pierre Cardin’in yeni koleksiyonuyla değişime şık bir şekilde adapte oluyor. Bir şehri yeniden keşfetmenin verdiği heyecan duygusuyla tasarlanan, geleneksel ve modern ögelerin harmanlandığı bu koleksiyon, Pierre Cardin erkeğine benzersiz bir stil vadediyor.

Sezonun renk paletlerinden referans alan koleksiyonda sonbahar temasını yansıtan tarçın, bordo ve yeşil, kış sezonuna gelindiğinde yerini gri, füme, siyah ve koyu laciverte bırakıyor. Mevsime uygun yün karışımlar ve hafif malzemelerle hazırlanan triko, gömlek ve ceketler, hayatın her alanında aktif olan modern erkeğe stilinde aradığı konforu sunuyor. İddialı bir görünümün en önemli temsilcilerinden takım elbiseler ise %100 yün İtalyan kumaşları ve modernize edilmiş ekose desenleriyle, başarıyı üzerinde taşımasını bilen centilmenlerin güçlü tavrını yansıtıyor. Stildeki bu gücün yanı sıra uzman dokunuşlarla tasarlanan koleksiyonun her bir parçası, teknolojik fonksiyonelliklerle donatılarak hareketli yaşamın enerjisine uyum sağlıyor. Astarsız yapısı sayesinde hafif, kırışmaz özelliğiyle de seyahate uygun takım elbise ve gömlekler bu yönüyle aktif bir iş yaşamına sahip şehirli erkeğin vazgeçilmezi olmaya aday. Soğuk kış mevsiminin sıcak parçaları mont ve kabanlar ise ısıyı ve suyu geçirmeyen yenilikçi kumaşları ve stilinizi iddialı bir görünüme kavuşturan yapay kürk yakalarıyla sezonun en fonksiyonel parçalarından biri haline geliyor. Modern tasarım anlayışını koleksiyonun tamamına yansıtan Pierre Cardin, slim ve ekstra slim fit seçenekleriyle şehirli erkeğin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ofis ve günlük giyimin vazgeçilmezi kanvas ve jean pantolonlar 5 cepli fonksiyonel detayları, soğuğa karşı koruyucu likralı kumaşları, vücuda tam oturan kalıpları ve geniş renk yelpazesiyle stilinde konfor ve şıklığı bir arada yaşamak isteyenlerin favorisi oluyor.

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Pierre Cardin sonbahar kış sezonunda sadece koleksiyonuyla değil, bu koleksiyonun parçalarını bir araya getiren stil önerileriyle de şehirli erkeğin moda yolculuğuna yeni bir soluk getiriyor. Formal görünümlerde sıkça tercih edilen takım elbise ve gömlek ikilisine, yeni bir oyuncu olan balıkçı yakayı dahil ederek klasik, aynı zamanda modern bir görünüme sahip olmak isteyen centilmenlere farklı bir bakış açısı sunuyor. Bugüne kadar alışılagelmiş moda tavırlarından biri olan v yaka triko ve gömlek kombini yerine, balıkçı yaka trikonun içine gömlek tercih ederek, boyun hizasından gömleğin yakasını görebileceğimiz stili blazer ceketle tamamlayan Pierre Cardin, moda sahnesinde var olmak isteyenlere iddialı bir görünüm vadediyor.

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Erkek modasının imza markası Pierre Cardin, koleksiyonunda yer verdiği tüm bu yeniliklerin yanı sıra sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için yüksek sorumluluk bilinciyle, dünyaya verdiği koruma sözünün altına imzasını atıyor ve geri dönüştürülmüş ürünlerden hazırladığı kapsül koleksiyonunun sonbahar kış sezonuyla birlikte mağazalarda yer alacağını duyuruyor. Green Line adı verilen bu koleksiyon, geri dönüştürülmüş malzemelerle daha az enerji ve su tüketerek hazırlanıyor ve sürdürülebilir modayı destekleyerek doğaya saygı duyan ve dünyanın geleceğini korumak isteyen centilmen erkeklerin beğenisine sunuluyor.

Yeni deneyimleriyle, seyahati ve doğayı seven şehirli erkek için bu sezon Pierre Cardin’de keşfedilecek çok şey var…

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Pierre Cardin Hakkında

1993 yılında Aydınlı Grup’la imzalanan iş birliği sözleşmesi ile Türkiye’ye gelen Pierre Cardin bugün 140 ülkede sahibi olduğu 900 farklı ürün lisansı ile dünyanın en çok kabul gören ticari markalarından biridir. Dünyada 17, Türkiye’de ise 92 mağazası ile hayatın her alanında fark edilir bir şıklığı olan, sağlıklı yaşam ve sporla ilgilenen, centilmen ve stil sahibi erkekler için fonksiyonellik sunan koleksiyonlarını tüketicilerine ulaştırmaktadır.