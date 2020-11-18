Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Şehri yeniden keşfet
AKTÜEL

Şehri yeniden keşfet!

Pierre Cardin 2020/21 Sonbahar-Kış koleksiyonuyla modern ve dinamik erkeğin yaşam alanı olan şehri tüm yönleriyle yeniden keşfediyor. Mimari formlarıyla her köşesinde silinmez izler bırakan, şehrin hareketli ruhunun desen ve dokularında yer bulduğu bu koleksiyonla Pierre Cardin erkeği, hayatın her alanına stiliyle imzasını atıyor…

Haber Merkezi Diğer
PİER CARDİN
PİER CARDİN

Sonbahar Kış sezonunun gelişiyle birlikte, rotasını doğadan şehre doğru çeviren modern erkeğin stili, Pierre Cardin’in yeni koleksiyonuyla değişime şık bir şekilde adapte oluyor. Bir şehri yeniden keşfetmenin verdiği heyecan duygusuyla tasarlanan, geleneksel ve modern ögelerin harmanlandığı bu koleksiyon, Pierre Cardin erkeğine benzersiz bir stil vadediyor.

Sezonun renk paletlerinden referans alan koleksiyonda sonbahar temasını yansıtan tarçın, bordo ve yeşil, kış sezonuna gelindiğinde yerini gri, füme, siyah ve koyu laciverte bırakıyor. Mevsime uygun yün karışımlar ve hafif malzemelerle hazırlanan triko, gömlek ve ceketler, hayatın her alanında aktif olan modern erkeğe stilinde aradığı konforu sunuyor. İddialı bir görünümün en önemli temsilcilerinden takım elbiseler ise %100 yün İtalyan kumaşları ve modernize edilmiş ekose desenleriyle, başarıyı üzerinde taşımasını bilen centilmenlerin güçlü tavrını yansıtıyor. Stildeki bu gücün yanı sıra uzman dokunuşlarla tasarlanan koleksiyonun her bir parçası, teknolojik fonksiyonelliklerle donatılarak hareketli yaşamın enerjisine uyum sağlıyor. Astarsız yapısı sayesinde hafif, kırışmaz özelliğiyle de seyahate uygun takım elbise ve gömlekler bu yönüyle aktif bir iş yaşamına sahip şehirli erkeğin vazgeçilmezi olmaya aday. Soğuk kış mevsiminin sıcak parçaları mont ve kabanlar ise ısıyı ve suyu geçirmeyen yenilikçi kumaşları ve stilinizi iddialı bir görünüme kavuşturan yapay kürk yakalarıyla sezonun en fonksiyonel parçalarından biri haline geliyor. Modern tasarım anlayışını koleksiyonun tamamına yansıtan Pierre Cardin, slim ve ekstra slim fit seçenekleriyle şehirli erkeğin tüm ihtiyaçlarına cevap veriyor. Ofis ve günlük giyimin vazgeçilmezi kanvas ve jean pantolonlar 5 cepli fonksiyonel detayları, soğuğa karşı koruyucu likralı kumaşları, vücuda tam oturan kalıpları ve geniş renk yelpazesiyle stilinde konfor ve şıklığı bir arada yaşamak isteyenlerin favorisi oluyor.

Pierre Cardin sonbahar kış sezonunda sadece koleksiyonuyla değil, bu koleksiyonun parçalarını bir araya getiren stil önerileriyle de şehirli erkeğin moda yolculuğuna yeni bir soluk getiriyor. Formal görünümlerde sıkça tercih edilen takım elbise ve gömlek ikilisine, yeni bir oyuncu olan balıkçı yakayı dahil ederek klasik, aynı zamanda modern bir görünüme sahip olmak isteyen centilmenlere farklı bir bakış açısı sunuyor. Bugüne kadar alışılagelmiş moda tavırlarından biri olan v yaka triko ve gömlek kombini yerine, balıkçı yaka trikonun içine gömlek tercih ederek, boyun hizasından gömleğin yakasını görebileceğimiz stili blazer ceketle tamamlayan Pierre Cardin, moda sahnesinde var olmak isteyenlere iddialı bir görünüm vadediyor.

Erkek modasının imza markası Pierre Cardin, koleksiyonunda yer verdiği tüm bu yeniliklerin yanı sıra sürdürülebilir bir yaşam ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmak için yüksek sorumluluk bilinciyle, dünyaya verdiği koruma sözünün altına imzasını atıyor ve geri dönüştürülmüş ürünlerden hazırladığı kapsül koleksiyonunun sonbahar kış sezonuyla birlikte mağazalarda yer alacağını duyuruyor. Green Line adı verilen bu koleksiyon, geri dönüştürülmüş malzemelerle daha az enerji ve su tüketerek hazırlanıyor ve sürdürülebilir modayı destekleyerek doğaya saygı duyan ve dünyanın geleceğini korumak isteyen centilmen erkeklerin beğenisine sunuluyor.

Yeni deneyimleriyle, seyahati ve doğayı seven şehirli erkek için bu sezon Pierre Cardin’de keşfedilecek çok şey var…

Pierre Cardin Hakkında

1993 yılında Aydınlı Grup’la imzalanan iş birliği sözleşmesi ile Türkiye’ye gelen Pierre Cardin bugün 140 ülkede sahibi olduğu 900 farklı ürün lisansı ile dünyanın en çok kabul gören ticari markalarından biridir. Dünyada 17, Türkiye’de ise 92 mağazası ile hayatın her alanında fark edilir bir şıklığı olan, sağlıklı yaşam ve sporla ilgilenen, centilmen ve stil sahibi erkekler için fonksiyonellik sunan koleksiyonlarını tüketicilerine ulaştırmaktadır.

Abone Ol Google News
Sigarada büyük tehlike

Sigarada büyük tehlike

Koronavirüs ile enfekte hücre sayısının üçe katlanmasına yol açıyor.
Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Türkiye üstün donanımı ile ezdi geçti

Atlantic Council: Azerbaycan, bir yüzyıl ilerideydi.
Şuşada dalgalanan Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşırdı: Türkiyenin varlığını saklamıyorlar

Neden sürgün edildi?

Neden sürgün edildi?

Vaniköy Camii banisi, padişahın en sevdiği hocasıydı.

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

Kurallara uyarsak daha sıkıları gelmez

"Kimseye maskeyi takın demiyoruz, indirmeyin diyoruz".

Gemilerinin biri gidiyor diğeri geliyor.
Kan sulandırıcı besinler nelerdir: Hangi yiyecekler kanı sulandırır?
Hayat

Kan sulandırıcı besinler nelerdir: Hangi yiyecekler kanı sulandırır?

Günlük hayatta meydana gelen vücut ağrıları, sancılar ya da kramplar eğer önlem alınmazsa ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Kan dolaşımının normalden farklı ya da düzensiz şekilde seyretmesi, özellikle kanın çok fazla katılaşması sonucunda tüm bir dolaşım sistemi olumsuz etkilenebiliyor. Hatta pıhtılaşma meydana gelebiliyor. İşte bu nedenle bir doktor kontrolünde kan sulandırıcı takviyeler almakta fayda var. Fakat doktora başvuracak duruma gelmeden önce tükettiğimiz besinler ile kanın sulanmasını sağlayabiliriz. Peki, kan sulandırıcı besinler nelerdir? Hangi yiyecekler kanı sulandırır?
Fransa'da aile içi şiddet yüzde 16 arttı: Şikayetlerin yüzde 88'i kadınlardan
Dünya

Fransa'da aile içi şiddet yüzde 16 arttı: Şikayetlerin yüzde 88'i kadınlardan

Fransa’da İçişleri Bakanlığı verilerine göre, aile içi şiddet yüzde 16 arttı. Polise yapılan şikayetlerle toplanan verilere göre, 142 bin 310 aile içi şiddete maruz kaldı.
Halil Sezai davasında gerekçeli karar: İlk vukuatı değil, suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadı
Gündem

Halil Sezai davasında gerekçeli karar: İlk vukuatı değil, suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadı

Komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası veren İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, kararının gerekçesini açıkladı. Gerekçeli kararda, Halil Sezai'nin adli sicil kaydında daha önceden kasten yaralama suçundan aldığı mahkumiyet bulunduğu ve bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadığı belirtildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.