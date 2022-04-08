Şehzadenin şimdi de hat sergisi açıldı

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’nde (SSM) devam eden “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisine şimdi de “Şehzade Abdülmecid Efendi ve Hat Sanatı” eklendi. Yeni sergi, SSM’nin Kitap Sanatları ve Hat Koleksiyonu salonlarında ziyarete açıldı. Hat sanatına da ilgisi olan Abdülmecid Efendi, resmettiği pek çok tabloda hat levhalarına yer verdi. Şehzadenin hat sergisinde çeşitli padişahların hat çalışmaları da bulunuyor. Sakıp Sabancı Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Sadberk Hanım Müzesi, Millet Yazma Eser Kütüphanesi, Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi ve özel koleksiyonlardan seçilmiş eserlerden oluşan sergi, 30 Haziran’a kadar ziyaret edilebilir.

HAYAT Halife Abdülmecid sanat dünyasının hamisiydi