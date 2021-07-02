Hayat Şeker hastasının yanan ayağı şehir hastanesinde kesilmekten kurtarıldı
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Şeker hastasının yanan ayağı şehir hastanesinde kesilmekten kurtarıldı

Ağrı'da oturan 73 yaşındaki Yusuf İnak'ın, sıcak su dökülmesiyle yanan ve şeker hastası olduğu için kesilme riski oluşan ayağı, Erzurum Şehir Hastanesinde doktorların erken tanı ve müdahalesiyle kesilmekten kurtarıldı.

Haber Merkezi AA
Şeker hastasının yanan ayağı şehir hastanesinde kesilmekten kurtarıldı
73 yaşındaki Yusuf İnak

Elektrikli ısıtıcıdaki suyun dökülmesiyle ayağı yanan ve Ağrı ile Iğdır'daki devlet hastanelerinde bir süre tedavi gören İnak, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine başvurdu. Şeker hastası olduğu için ayağının kesilme ihtimali bulunan İnak, burada doktorların erken tanı ile yaklaşık 2 ay süren medikal ve cerrahi tedavisi sonucu şifa buldu.

Yusuf İnak, yaptığı açıklamada, tedaviye rağmen yarasının iyileşmemesi üzerine Erzurum Şehir Hastanesine başvurduğunu söyledi.

Şeker hastası olduğu için yaranın iyileşemeyeceğine çok üzüldüğünü anlatan İnak, "Erzurum Şehir Hastanemizdeki doktorlarımıza helal olsun, ayağım gitmişti. Onlar ayağımı tedavi etti ve sanki yeni bir ayak verdiler. Kesilecek denilen ayağımı kurtardılar." dedi.

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'YENİ BİR AYAK KAZANDIM'

Ayağının kesilmekten kurtarıldığına çok sevindiğini belirten İnak, şunları kaydetti:

  • "Burada doktorlar ayağımı kurtarmak için çok çabaladılar ve çok üzerinde durdular. Allah'a şükür ayağımı kurtardılar. Buranın sorumlusu Dr. Mehmet Öztürk olmasaydı ayağım kesilebilirdi. Allah doktorlarımızdan razı olsun. Öyle güzel tedavi ettiler ki yeni bir ayak kazandım. Çok mutluyum. Hastanenin imkanları çok güzel, başka yerde böyle güzel hizmet görmedim."

Hastanın oğlu Sebih İnak da Iğdır'da babasına ayağının kesileceğinin söylendiğini belirterek, "Bu süreçten sonra Erzurum Şehir Hastanesine geldik. Sağ olsun buradaki doktorlar 2 ay boyunca elinden gelenin fazlasını yaptı ve babamın ayağını kesilmekten kurtardı. Ailecek çok sevinçliyiz. Hocalarımız gece gündüz demeden babamla ilgilendi. Allah devletimizden, doktorlarımızdan ve hastane personelinde razı olsun" ifadelerini kullandı.

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ERKEN MÜDAHALE KURTARDI

Yanık Tedavi Merkezi Sorumlusu Dr. Mehmet Öztürk ise İkliniğe getirildiğinde İnak'ın ayak yarasının çok kötü ve enfekte olduğunu anlattı. Öztürk, "Hastanın yara bakımlarını yaptık, tendomlar iyi değil ve açıktı. Cilt defekti ve kaybı vardı. Yara bakımları sonrası yara iyileşti. Erken müdahale etmesek nekroz daha ilerleyip kemik enfeksiyonu gelişecek ve ayak kesilecekti. Şimdi yarası temiz. Cilt defektini kapatmayı planlıyoruz." diye konuştu.

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