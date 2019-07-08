Hayat Şeki Han Sarayı Dünya Miras Listesinde
KÜLTÜR SANAT

Şeki Han Sarayı Dünya Miras Listesi'nde

Azerbaycan'ın tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü "Şeki kentinin tarihi mahallesi ve Şeki Han Sarayı", UNESCO Dünya Miras Listesi'ne eklendi.

Haber Merkezi AA
​Şeki Han Sarayı
​Şeki Han Sarayı

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de devam eden 43. Dünya Miras Komitesinin bugünkü toplantısında dünyanın farklı ülkelerinden doğal ve kültürel anıtların Dünya Mirası Listesi'ne girmesi müzakere edildi.

Yaklaşık 180 ülkeden 2 bin 500'den fazla katılımcının yer aldığı toplantıda, Azerbaycan'ın sunduğu "Şeki kentinin tarihi mahallesi ve Şeki Han Sarayı" oylama ile listeye girdi.

Çivi veya yapıştırıcı yok

Azerbaycan mimarisinin en önemli anıtları arasında gösterilen ve 1762'de hanların yazlık ikametgahı olarak inşa edilen Şeki Han Sarayı'nın en önemli özelliklerinden biri de yapımında çivi veya herhangi bir yapıştırıcı unsurun kullanılmamış olması.

Çevresi surlarla çevrili, iki kat, altı oda ve iki aynalı balkondan oluşan, salon ve oda duvarları renkli işlemeler, motifler, savaş sahnelerinin yansıtıldığı duvar resimleriyle süslü sarayın ahşap çıtalar arasına çeşitli renklerde cam monte edilerek yapılan geometrik desenli pencereleri, "şebeke" adı verilen el sanatlarının en nadir örnekleri arasında gösteriliyor.

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