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Sel felaketi sonrası önemli uyarı: Bu hastalıklarla karşılaşabiliriz

Karadeniz'de son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından uzmanlardan hastalık uyarısı geldi. Prof. Dr. Alper Şener, Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi sonrası oluşabilecek olan hastalıklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulunarak, “Kolera, salmonella, tifo, leptospiroz, Hepatit A ve B gibi ateşle ve ateşle, ishalle seyreden dizanteri ve dizanteri benzeri hastalıklarla daha sık karşı karşıya kalabiliriz” dedi.

12:49 . 11/07/2023 الثلاثاء
IHA
Şener, sel felaketi sonrası oluşabilecek hastalıklara karşı uyarıda bulundu.

Şener, sel felaketi sonrası oluşabilecek hastalıklara karşı uyarıda bulundu.


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, Karadeniz’de yaşanan sel felaketi sonrası görülebilecek bulaşıcı hastalıklar açısından dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu.

Sel sonrası birkaç hafta içerisinde özellikle ishal ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalıkların daha sık görüleceğine dikkat çeken Prof. Dr. Alper Şener, “Karadeniz Bölgesinde birkaç gündür yağış miktarının oldukça fazla olmasından kaynaklı doğal afet haline gelmiş olan bir sel tablosuyla karşı karşıyayız. Sel sonrası görülecek bulaşıcı hastalıklar açısından dikkatli olmak gerekiyor. Takip eden birkaç hafta içerisinde özellikle ishal ve ateşle seyreden bulaşıcı hastalıkların daha sık görüleceğini şimdiden rahatlıkla söyleyebiliriz. Hangi hastalıklar diyecek olursanız, kolera, salmonella, tifo, leptospiroz, Hepatit A ve B gibi ateşle ve ateşle, ishalle seyreden dizanteri ve dizanteri benzeri hastalıklarla daha sık karşı karşıya kalabiliriz.

Ateş ve ishale dikkat

Doğal afetler içerisinde sel ayrı da değerlendirilmesi gereken bulaşıcı hastalık tablosu sahip olan durumlardan bir tanesi. Bu olağanüstü durumda yine vektörler ön planda oluyor. Yaz dönemi olması nedeniyle sivrisinek ilişkili hastalıklarda artış görülebilir. Her ne kadar ülkemizde şuanda görmesek dahi sıtma olgularında, batı nil virüsünde, dang ateşi gibi ateşli sıtma hastalıklarında, miktarında, sayısında artış görülebilir. Sel felaketine uğramış vatandaşlarımızın, sel afetinden sonra takip eden bir hafta 10 gün içerisinde ateş, döküntü ve ishalle beraber bir tablo varsa, bu saydığımız klinik hastalıklar açısından incelenmesi, irdelenmesi ve takip edilmesi gerekmektedir” dedi.

#Alper Şener
#Karadeniz
#salmonella
#dizanteri
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