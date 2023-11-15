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Hayat

Selahaddin Eyyubi zirvede başladı

TRT 1’in yeni dizisi “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”nin ilk bölüm ö n gösterimi TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı ve başrol oyuncularının katılımıyla gerçekleşti.

04:00 - 15/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 02:16 - 15/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Gala öncesi konuşan Sobacı Kudüs ve Gazze’de İsrail’in Filistin’e karşı büyük bir katliam yaptığını kaydederek, “Dünyanın gözü önünde, hiçbir kural tanımaksızın insanlık suçu işlenmektedir. Batı dünyasının suskunluğu ve uluslararası medyanın bu mezalim karşısındaki zulmü meşrulaştırmaya yönelik adımları ve yaptığı yayınlar, dünya kamuoyunun vicdanını sarsmaktadır. Biz TRT olarak tüm bunlara rağmen Gazze’de yaşanan katliamı, Kudüs’ün ve bu coğrafyanın çektiği ıstırabı ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bunu insani, vicdani, tarihi ve İslami bir vazife olarak görüyoruz” dedi.

SOSYAL MEDYADA DA KONUŞULDU

Önceki akşam ilk bölümü yayınlanan dizi, ekran yolculuğuna zirvede başladı. Tüm izlenme gruplarında birinci olan dizi, tüm Kişiler kategorisinde 6.57, AB kategorisinde 7.29, ABC1 kategorisinde ise 7.36’la zirvenin sahibi oldu. Dizi, asırlar önce mukaddes şehir Kudüs’ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi’nin hikayesini ekranlara taşıyor. #Kudüs-FatihiSelahaddinEyyubi etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde birinci sırada yer aldı. Güçlü oyuncu kadrosu ve yüksek prodüksiyonuyla dikkat çeken yapımın başrollerini Uğur Güneş ve Dilin Döğer paylaşıyor. Dizide Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yönetmenliğini Sedat İnci yaparken senaryosunu Serdar Özönalan kaleme aldı. Dizinin yapımını ise Akli Film yürüttü.



#TRT
#Selahaddin Eyyubi
#Dizi
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