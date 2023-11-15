Selahaddin Eyyubi zirvede başladı

Gala öncesi konuşan Sobacı Kudüs ve Gazze’de İsrail’in Filistin’e karşı büyük bir katliam yaptığını kaydederek, “Dünyanın gözü önünde, hiçbir kural tanımaksızın insanlık suçu işlenmektedir. Batı dünyasının suskunluğu ve uluslararası medyanın bu mezalim karşısındaki zulmü meşrulaştırmaya yönelik adımları ve yaptığı yayınlar, dünya kamuoyunun vicdanını sarsmaktadır. Biz TRT olarak tüm bunlara rağmen Gazze’de yaşanan katliamı, Kudüs’ün ve bu coğrafyanın çektiği ıstırabı ekranlara getirmeye devam edeceğiz. Çünkü bunu insani, vicdani, tarihi ve İslami bir vazife olarak görüyoruz” dedi.