Hayat Selçuklu saraylarından seçkiler
KÜLTÜR SANAT

Selçuklu saraylarından seçkiler

Konya’nın arkeolojik kazılarında gün yüzüne çıkarılmış eserlerden oluşan “Darülmülk Konya Selçuklu Sarayları” sergisi Türkiye Selçukluları’nın dünyasını günümüze taşıyor.

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Kültür Sanat Servisi Yeni Şafak
Selçuklu saraylarından seçkiler
“Darülmülk Konya Selçuklu Sarayları” sergisi

Konya’nın arkeolojik kazılarında gün yüzüne çıkarılmış eserlerden özel bir seçkiyle hazırlanan “Darülmülk Konya Selçuklu Sarayları” sergisi Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde sanatseverlerle buluştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle gerçekleştirilen sergide, 135 eser yer alıyor. Küratörlüğünü Özkul Eren’in, yönetmenliğini, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’ın üstlendiği sergi, Türkiye Selçukluları’nın dünyasını günümüze taşıyor.

Sergide, Alaeddin Tepesi üzerinde yer alan Selçuklu Sarayı, Kubadabad Sarayı ve Felekabad (Filobad) Sarayı’nda bulunan 78 çini, 9 taş, 14 alçı, 12 seramik, 1 cam, 3 maden eser ile 18 sikke görülebilecek. İlgi çeken aslan ve güneş sembollü sikke, 2. Gıyaseddin Keyhüsrev’in aslanı kendisinin sembolü, güneşi de karısının sembolü olarak tasarladığı rivayet ediliyor.

12 BURCU TEMSİL EDİYOR

Sergide, minai tekniğindeki çiniler, sırlama yönteminin en nadide örneklerinden. Kubadabad Sarayı kazılarında ortaya çıkarılan ve üzerlerinde devlet sembolü olan çift başlı kartal figürlerinin bulunduğu sekiz kollu yıldız çinilerden 15’i de ilk kez bu sergiyle sanatseverlerle buluştu. İçlerinde güneşin etrafındaki 12 daireyle 12 burcu temsil eden sikke de var.

Kabartma tekniğiyle yapılmış alçı eserlerden 6’sı, Konya iç kalesine ait ve tek örnek olan 1203 tarihli yazılı belge niteliğindeki kitabe, ilk kez sergilenenler arasında. Sergi, ücretsiz olarak 25 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.

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