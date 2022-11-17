Sempozyumda çocuklar konuşulacak

Yetim Vakfı, Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla 19-20 Kasım’da “Yetim ve Kimsesiz Çocuklar Sempozyumu” düzenleyecek. Bağcılar Belediyesi’nin desteğiyle İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde gerçekleşecek sempozyumda, alanında uzman 18 konuşmacı yer alacak. Yetimlik ve yetimlik hukuku, yetimin himaye edilmesinde fertlerin ve toplumların sorumlulukları, yetimin himaye edilmesinde ulusal ve uluslararası kurumlar, pratikler ve tecrübeler ele alınacak. Ülkemiz ve dünya üzerinde bulunan yetim, öksüz ve dezavantajlı çocukların sorunları konuşularak çözüm önerileri sunulacak. Etkinliğin açılış programı İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası, Mavi Salon’da, saat 11.00’de gerçekleşecek.

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