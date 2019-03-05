​Şener Şen sahte hesapların peşine düştü

Usta oyuncu Şener Şen, kendisi adına açılan sahte sosyal medya hesaplarının kapatılması için savcılığa giderek şikayette bulundu. Hesaplardan siyasi paylaşımlar yapıldığını belirten Şen, dilekçe vererek hesapların kapatılmasını istedi.

Kullananların cezalandırılmasını talep etti

Mahkemeye başvurarak açılan onlarca sahte hesabın tespit edilmesini ve sorumluların yakalanmasını isteyen oyuncu, hesapların kapatılarak, kullananların cezalandırılmasını talep etti. Mahkemeye avukatıyla birlikte giden usta oyuncunun verdiği dilekçenin de detayları öğrenildi.

Güneş'in haberine göre, kendi adına açılan sahte hesaplardan siyasi paylaşımlar yapıldığını ve kendisinin bu hesaplarla hiçbir bağlantısının olmadığını dile getiren Şen, akıllı telefon bile kullanmadığını ekleyerek, hesapların kapatılmasının istedi.

FOTOĞRAF 18 Şimdilerde Diriliş Ertuğrul adlı dizide izlediğimiz Engin Altan Düzyatan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafına binlerce beğeni alırken yaşlı görünen elleriyle de yorumlar aldı. Başrolünde olduğu yapımla büyük bir beğeni ve hayran kitlesi kazanan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabı Instagram'dan bir fotoğraf çekiminde verdiği pozu paylaştı. Fotoğrafındaki el detayını kaçırmayan takipçileri 39 yaşındaki Engin Altan Düzyatan'a elleri üzerinden yorumlarda bulunarak yaşlılık yorumları yaptılar. . . . . . . . . . . . . . . . Engin Altan Düzyatan'ın elleri sosyal medyada olay oldu Diriliş Ertuğrul dizisinde başrol oynayan Engin Altan Düzyatan sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Düzyatan'ın fotoğraftaki ellerini gören takipçileri ise o detayı gözden kaçırmayarak "Yaşlandınız" yorumunu yaptı.

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