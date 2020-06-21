Serinlemek isteyen Toroslardan kar taşıyor

Antalya'nın Kaş ilçesiyle Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasında kalan Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın eteklerinde bulunan, 2 bin 650 metre yüksekliğindeki Evyaka Yaylası'na giden yoldaki karlar, geçim kaynağı oluyor. Araçlarıyla yaylaya gelenler, önce karın üstünü temizliyor. Ağaç testere motoru veya el testeresi ile önce dikdörtgen prizması şeklinde karın etrafı kesilip, ardından kar kütlesinin altı oyularak, alınıyor.

FOTOĞRAF 24 Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı bölgesinde ise karla mücadele çalışması yürütülüyor. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan karla kaplı 16 kilometrelik yolun açılması için 20 gündür aralıksız yoğun bir çalışma yürütüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kar küreme araçlarının yanında zaman zaman ekskavatör ve dozer kullanmak zorunda kalıyor. Yolun ancak 2 hafta içerisinde tamamen açılabileceği belirtildi. Haziran ayında 7 metreyi aşan karla mücadele Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yolda, karla mücadele çalışmaları haziran ayında da sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi aştığı bölgede çalışma yürüten iş makineleri, kar kütlelerinin arasında kayboluyor. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Yaklaşık 60- 70 kiloluk kar kütlesi çıkarıldıktan sonra beyaz çuvallara yerleştirilip, omuzlarda taşınarak, araçların bagajına konuluyor. Araçlarla sahil bölgelerine götürülen kar kütleleri, kimi zaman hediye ediliyor.

'Karlama' yapımında kullanılıyor

Ayrıca bu karlar, içine çeşitli meyve aromaları karıştırılarak, hazırlanan soğuk içecek olan 'karlama' yapımında da kullanılıyor. 'Karlama' özelikle sıcak günlerde pazarlarda esnaf ve vatandaşa satılıyor.

Gömbe Mahallesi'nden kar götürmeye gelen Yusuf Şahin, "Yukarı çıkamıyoruz. Biz de bu vesileyle 'Kar alıp gidelim, millete dağıtalım, serinlesinler' dedik" diye konuştu.



Kumluca'dan kar almaya gelen Ramazan Karaboğa, "Kumluca'dan geldik. Biz Yörükler rahatımıza, keyfimize çok düşkün olduğumuz için buradan kar götürüp eşimizle dostumuzla yiyip, serinleyeceğiz" dedi.

OYNAT 00:00 Haziran ayında kar dağlarıyla mücadele Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Göllerbaşı bölgesinde haziran ayına rağmen kalınlığı 2 metreyi bulan kar yığınları temizleniyor.

Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksekova ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesinde haziran ayına rağmen yer yer kalınlığı 2 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yüksek rakımda bulunan vatandaşların hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmamaları için gece gündüz çalışan ekipler, zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Kepçe ile açılamayan yolu ekskavatör yardımıyla sürdüren ekipler, kış aylarından beri gece gündüz demeden tüm yolları açarken yüksek kesimlerdeki mücadelesini de sürdürüyor.



BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

'Yaz boyunca buraya geliyoruz'

Kumluca'dan kar almaya gelen Murat Açıkgöz, "Havanın ısınmasıyla Torosların zirvesine kar kesmeye geldik. Karımızı kestik. Ailemizle, dostlarımızla ağız tadıyla Allah yedirmek nasip etsin. Eşimizle dostumuzla karlama yapıp, yiyeceğiz" diye konuştu.

Kaş'tan kar almaya gelen Emre Alaca da "Biz buradan yaz boyunca kar alıyoruz. Kaş'a götürüyoruz. Karlama yapıyoruz. Tarçınlı, pekmezli, limonlu. İnsanları serinletiyoruz" dedi.