Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Serinlemek isteyen Toroslardan kar taşıyor
AKTÜEL

Serinlemek isteyen Toroslardan kar taşıyor

Antalya ve Muğla taraflarında serinlemek isteyenler, Toroslardan kar taşımaya başladı. Araçlara yüklenerek, sahil bölgelerine götürülen, 'karlama' denilen ve meyve aromalarının karıştırılmasıyla soğuk içeceğe dönüşen karlar, satışla birlikte gelir kapısı da oluyor.

Haber Merkezi DHA
Vatandaşlar Toroslar'dan kar toplayıp evlerine götürüyor.
Vatandaşlar Toroslar'dan kar toplayıp evlerine götürüyor.

Antalya'nın Kaş ilçesiyle Muğla'nın Seydikemer ilçesi arasında kalan Batı Torosların en yüksek ikinci tepesi olan Akdağ'ın eteklerinde bulunan, 2 bin 650 metre yüksekliğindeki Evyaka Yaylası'na giden yoldaki karlar, geçim kaynağı oluyor. Araçlarıyla yaylaya gelenler, önce karın üstünü temizliyor. Ağaç testere motoru veya el testeresi ile önce dikdörtgen prizması şeklinde karın etrafı kesilip, ardından kar kütlesinin altı oyularak, alınıyor.

Haziran ayında 7 metreyi aşan karla mücadele
FOTOĞRAF 24
Title
Türkiye genelinde sıcak hava etkisini gösterirken, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları'nın Göllerbaşı bölgesinde ise karla mücadele çalışması yürütülüyor.
Title
İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan karla kaplı 16 kilometrelik yolun açılması için 20 gündür aralıksız yoğun bir çalışma yürütüyor.
Title
Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi bulduğu bölgede ekipler, kar küreme araçlarının yanında zaman zaman ekskavatör ve dozer kullanmak zorunda kalıyor. Yolun ancak 2 hafta içerisinde tamamen açılabileceği belirtildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Haziran ayında 7 metreyi aşan karla mücadele
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Dağları'nda, askeri üs bölgelerine ulaşım sağlayan yolda, karla mücadele çalışmaları haziran ayında da sürüyor. Kar kalınlığının yer yer 7 metreyi aştığı bölgede çalışma yürüten iş makineleri, kar kütlelerinin arasında kayboluyor.

  • Yaklaşık 60- 70 kiloluk kar kütlesi çıkarıldıktan sonra beyaz çuvallara yerleştirilip, omuzlarda taşınarak, araçların bagajına konuluyor. Araçlarla sahil bölgelerine götürülen kar kütleleri, kimi zaman hediye ediliyor.

'Karlama' yapımında kullanılıyor

Ayrıca bu karlar, içine çeşitli meyve aromaları karıştırılarak, hazırlanan soğuk içecek olan 'karlama' yapımında da kullanılıyor. 'Karlama' özelikle sıcak günlerde pazarlarda esnaf ve vatandaşa satılıyor.
Gömbe Mahallesi'nden kar götürmeye gelen Yusuf Şahin, "Yukarı çıkamıyoruz. Biz de bu vesileyle 'Kar alıp gidelim, millete dağıtalım, serinlesinler' dedik" diye konuştu.


Kumluca'dan kar almaya gelen Ramazan Karaboğa, "Kumluca'dan geldik. Biz Yörükler rahatımıza, keyfimize çok düşkün olduğumuz için buradan kar götürüp eşimizle dostumuzla yiyip, serinleyeceğiz" dedi.

Haziran ayında kar dağlarıyla mücadele
OYNAT 00:00
Haziran ayında kar dağlarıyla mücadele
Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Göllerbaşı bölgesinde haziran ayına rağmen kalınlığı 2 metreyi bulan kar yığınları temizleniyor.
Hakkari İl Özel İdaresi ekipleri, Yüksekova ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan İkiyaka Dağları Göllerbaşı bölgesinde haziran ayına rağmen yer yer kalınlığı 2 metreyi bulan karla mücadele çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yüksek rakımda bulunan vatandaşların hiçbir şekilde sıkıntı yaşanmamaları için gece gündüz çalışan ekipler, zaman zaman zor anlar da yaşıyor. Kepçe ile açılamayan yolu ekskavatör yardımıyla sürdüren ekipler, kış aylarından beri gece gündüz demeden tüm yolları açarken yüksek kesimlerdeki mücadelesini de sürdürüyor.

'Yaz boyunca buraya geliyoruz'

Kumluca'dan kar almaya gelen Murat Açıkgöz, "Havanın ısınmasıyla Torosların zirvesine kar kesmeye geldik. Karımızı kestik. Ailemizle, dostlarımızla ağız tadıyla Allah yedirmek nasip etsin. Eşimizle dostumuzla karlama yapıp, yiyeceğiz" diye konuştu.
Kaş'tan kar almaya gelen Emre Alaca da "Biz buradan yaz boyunca kar alıyoruz. Kaş'a götürüyoruz. Karlama yapıyoruz. Tarçınlı, pekmezli, limonlu. İnsanları serinletiyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Amaçları turizmedarbe vurmak!

Amaçları turizme
darbe vurmak!

​Gurbetçilerden Alman hükümetine tepki.
Bakanlıktan 81 ile talimat

Bakanlıktan 81 ile talimat

​Yarından itibaren maske takmamanın cezası 900 lira.
Sisiye işgal desteği

Sisi'ye işgal desteği

BAE ve Suudi Arabistan'dan Mısır'a destek.

​Kadıköy'deki kavgada 3 kişi yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Hedefimize hiç olmadığı kadar yakınız.
Beşiktaş'ın <br>futbolcusu değil

Beşiktaş'ın
futbolcusu değil

​Siyah-beyazlı futbolcu için dikkati çeken yorum.

​Trump Halkbank davasının savcısını görevden aldı.

Yusuf Halaçoğlu tüm gerçekleri açıkladı.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya mesajı.

​Pençe harekatlarını eleştiren ABD'li kuruluşa tepki.

​Polis olayın terör eylemi olmadığını açıkladı.

Bahçeli​: Dağılacak diyenler şimdi ağzını açamıyor.
İşte Fransa'nın<br>Libya günahları

İşte Fransa'nın
Libya günahları

​İstikrarı baltalıyor, terör ve darbeye destek veriyor.
Başkanlığı düştü

Başkanlığı düştü

Personele 20 ay maaş vermemiş, üstüne bir de "deyyuz" demişti.
İsrail'in<br>ilhak raporu

İsrail'in
ilhak raporu

​Dünyanın tepkisine rağmen harekete geçmeye hazırlanıyorlar.
Milyonlarca<br>insan yurtsuz

Milyonlarca
insan yurtsuz

​Uluslararası Göç Örgütü'nün açıkladığı rakam yaşanan dramı ortaya koydu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.