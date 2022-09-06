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Sesli kitap dinlemeyi sevdik

Ülkemizde yılın ilk altı ayında geçen yıla oranla sesli kitap dinleme yüzde 21 arttı. Storytel’in yayınladığı dinlenme süresi istatistiklerine göre bu yılın ilk yarısında toplam 7 milyon saat kitap dinlendi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sesli kitap dinlemeyi sevdik
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Sesli kitaplara olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Ülkemizde yılın ilk altı ayında geçen yıla oranla sesli kitap dinleme yüzde 21 arttı. Storytel’in yayınladığı dinlenme süresi istatistiklerine göre bu yılın ilk yarısında toplam 7 milyon saat kitap dinlendi. Yılın ilk altı ayı boyunca en çok dinlenen ilk üç kitap; Matt Haig’in kaleminden Sezin Akbaşoğulları’nın seslendirmesiyle Gece Yarısı Kütüphanesi, Tilbe Saran’ın seslendirmesiyle J. K. Rowling’in Harry Potter serisi, Yuval Noah Harari’nin Sapiens’i ve Jostein Gaarder’in en sevilen kitabı Sofie’nin Dünyası oldu. Firma, “Storytel Orjinal” markasıyla George Orwell’in ölümsüz eseri 1984’ü, radyo tiyatrosu olarak 22 Ağustos’ta dinleyicilerle buluşturacak. Uygulama, önümüzdeki günlerde polisiye edebiyatının önemli isimlerinden Agatha Christie’nin Doğu Ekspresi Cinayeti ve 10 Kişiydiler eserlerini dinleyiciyle buluşturacak.

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