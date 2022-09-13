Sesli kitaplar engelleri aştı

Milli Kütüphane’nin Konuşan Kitaplık Projesi, binlerce engelliye edebiyat dünyasının kapılarını açıyor. Beş bini aşkın sesli kitap, gönüllü okuyucuların sayesinde internet sitesi üzerinden vatandaşların hizmetinde. 1955 yılında Braille kitaplarla başlayan 'Konuşan Kitaplık' uygulaması, o günden bugüne aralıksız hizmet veriyor. Günümüzde ise 11 profesyonel formatta oluşturulmuş ses kayıt stüdyolarında görme engelliler için yeni dünyalar oluşturulmaya devam ediliyor. Seslendirilen bu kitaplar internet sitesi üzerinden görme engelli kullanıcıların hizmetine sunuluyor. Arşivde sadece romanlar değil test kitapları da yer alıyor.

80 GÖNÜLLÜ SESLENDİRİYOR

Birçok farklı meslek grubundan 80 gönüllü okuyucunun seslendirdiği kitapların arasında edebiyattan kültüre, tarihten coğrafyaya birçok tür bulunuyor. Uygulamanın internet sitesi üzerinden kullanıma sunulduğu 2019’dan bu yana dinleyiciler özellikle polisiye, gerilim, macera kategorilerine büyük ilgi gösterdi.

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EN ÇOK OKUNANLAR

En çok okunan yerli eserler arasında Celil Oker ‘Bir Şapka Bir Tabanca’, Elçin Poyrazlar ‘Ecel Çiçekleri’, Ferzan Özpetek ‘Sen Benim Hayatımsın’ kitapları yer alırken dünya edebiyatında Maksim Gorki ‘Yaşanmış Hikayeler’ ve Roald Dahl ‘Şeker Henry’nin İnanılmaz Öyküsü’ en çok dinlenen kitaplar oldu.

BİRÇOK ÖDÜL ALDI

Dinleyicilerini bekleyen son kitaplar arasında, Kar Tanesinin Serüveni, Bilge Doktor, İyi ki Varsın, Ben Bir Çizgiyim, Ben Neyim? eserleri yer alıyor. Konuşan Kitaplık Projesi Kamu Uygulama Ödülü, eTR ödülü, Saraybosna Engelsiz Balkan Ödülü, Kültür ve Sanat Alanında Erişilebilirlik Ödülü’nü aldı.

HAYAT Sesli kitaplar matbuata yaradı