Hayat Şevket Çoruhtan alkışlanacak hareket
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Şevket Çoruh'tan alkışlanacak hareket

Arka Sokaklar dizisinin 'Mesut Komiser'i oyuncu Şevket Çoruh, kemik iliği nakli tedavisi gören küçük Emir Kaan'a sürpriz bir ziyaret yaptı, tespihini hediye etti. Şevket Çoruh, küçük Emir Kaan'a 'geçmiş olsun' dedikten sonra iyileşir iyileşmez gelmesi için İstanbul'daki oyun setine davet etti.

DHA
Sıcacık atmosferde gerçekleşen buluşmada ikili, bol bol selfie çekerek, bu unutulmaz anı ölümsüzleştirdi.
Sıcacık atmosferde gerçekleşen buluşmada ikili, bol bol selfie çekerek, bu unutulmaz anı ölümsüzleştirdi.

Emir Kaan'ın annesi Aynur Sevik, aylardır sosyal medya üzerinden oyuncuya ulaşmaya çalışıyordu. Çağrıları karşılıksız kalmadı ve biricik oğluna unutulmaz anlar yaşatmayı başardı.

Adana'da sahnelenen tiyatro oyunu için şehre gelen Şevket Çoruh, Gaziantep'te sahnelenecek oyunu için ayrılmadan önce 1,5 yıldır tedavi gören Emir Kaan'ı Mavi Çocuk Umut Işıkları Derneği Başkanı Kemal Yücel'le birlikte ziyaret etti.

Emir Kaan, kısa bir mektup yazarak Şevket Çoruh'a verdi.

Tespihini hediye olarak verdi

  • 'Arka Sokaklar' dizisinde Şevket Çoruh'un canlandırdığı 'Mesut Komiser'in köpeği Garip'i çok sevmesinden etkilenen ve komiser karakterine hayran olan Emir Kaan Sevik, buluşma sırasında çok heyecanlandı. Sohbet sırasında heyecandan kendini yeterince ifade edemediğini düşünen Emir Kaan, kısa bir mektup yazarak Şevket Çoruh'a verdi. Çoruh ise Emir Kaan'a tespihini verdi.

Şevket Çoruh, küçük Emir Kaan'a 'geçmiş olsun' dedikten sonra iyileşir iyileşmez gelmesi için İstanbul'daki oyun setine davet etti. Sıcacık atmosferde gerçekleşen buluşmada ikili, bol bol selfie çekerek, bu unutulmaz anı ölümsüzleştirdi.

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