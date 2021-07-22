Hayat Şevket Sabancı hayatını kaybetti
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Şevket Sabancı hayatını kaybetti

Esas Holding kurucusu ve Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi Şevket Sabancı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Sabancı'nın ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Haber Merkezi DHA
Şevket Sabancı hayatını kaybetti
Şevket Sabancı

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu olan Şevket Sabancı 85 yaşında hayatını kaybetti. 1936 Kayseri doğumlu olan Şevket Sabancı yüksek tahsilini İngiltere'de Manchester University'de tekstil mühendisi olarak tamamladı.

Tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler aldıktan sonra, 1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurt dışında temsil etti. SabancıVakfı ve Sabancı Holding kurucuları arasında yer alan Şevket Sabancı, Sabancı Holding yönetim kurulu başkan vekilliği yaptı.

  • 2000 yılında Esas Holding'i kurdu. Şevket Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020'de oğlu Ali Sabancı'ya devretmişti.

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