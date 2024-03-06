Sevr Mağarası’nda çekim yapıldı

Yönetmenliğini Hakan Karadağ’ın, anlatımını Fatih Karaboğa’nın yaptığı belgeselin yapımını No23 Prodüksiyon, yapımcılığını ise Tuğba Tuna Bilgin üstlendi. Yönetmen Karadağ, 8 günlük zorlu yolculukta Hz. Muhammed'in ayak izinden tüm gerçekliği dönemin koşullarına göre yeniden anlattıklarını, bu yolculuk boyunca Karaboğa’nın iki çift ayakkabı eskittiğini söyledi. Karadağ, belgesel ekibinin, Hz Muhammed'in kaldığı Sevr Mağarası'na elektrik götürerek ilk defa çekim yaptığının da altını çizdi. Belgeselde Hicret güzergahı, İbn-i İshak, İbn-i Hibban, Taberi, İbn-i Kesir, Biladi, İdrisi ve Ensari gibi ünlü siyer tarihçilerinin eserlerinden yola çıkarak yer isimleri belli 41 mekan bulunuyor.