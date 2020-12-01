Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma

Koronavirüs salgının hızla yayılmasının önüne geçmek adına İçişleri Bakanlığı tarafından yeni koronavirüs tedbirlerine dair bir genelge yayınlandı. Yayınlanan bu genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat edebilmeleri için seyahat izin belgesi şart. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi almak için neler yapmak gerekiyor?

KORONAVİRÜS 65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek

Seyahat izin belgesi anasıl alınır?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

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KORONAVİRÜS İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderildi

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor. Seyahat izin belgesi almak için tıklayınız.