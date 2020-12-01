Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma
AKTÜEL

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Koronavirüs salgınında yaşanan artış, tedbirleri de beraberinde getirdi. İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamaları yer alırken 65 yaş üstü vatandaşlar, seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi almak için neler yapmak gerekiyor?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgının hızla yayılmasının önüne geçmek adına İçişleri Bakanlığı tarafından yeni koronavirüs tedbirlerine dair bir genelge yayınlandı. Yayınlanan bu genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkması kısıtlanacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşların seyahat edebilmeleri için seyahat izin belgesi şart. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi almak için neler yapmak gerekiyor?

65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
KORONAVİRÜS
65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek

Seyahat izin belgesi anasıl alınır?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderildi
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderildi

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor. Seyahat izin belgesi almak için tıklayınız.

İzin belgeli seyahat kuralları: Hangi yolcular izin belgesiyle seyahat edebilecek?
KORONAVİRÜS
İzin belgeli seyahat kuralları: Hangi yolcular izin belgesiyle seyahat edebilecek?
Abone Ol Google News
Fazla param yok ki yardım edeyim

Fazla param yok ki yardım edeyim

​Kaybettiği cüzdanı bulunan Hasan amca duygulandırdı.
Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz

Ağlayarak ayrıldık gururla dönüyoruz

​Azerbaycan'da Laçın'ın işgalden kurtarılması kutlanıyor.
Kılıçdaroğlu grup toplantısında 1 saat konuştu: Taciz ve tecavüz iddialarıyla ilgili tek kelime söylemedi

TRT World Forum

TRT World Forum

Altun: “Türkiye dünyaya umut oldu”

Bu iş cesaret ister!

Bu iş cesaret ister!

​Gassallar koronalı cenazeleri nasıl yıkıyor?

Yarın başlıyor

Yarın başlıyor

​Vali Yerlikaya'dan İstanbul için 'yeni mesai saati' açıklaması.

İçişleri duyurdu

İçişleri duyurdu

​Üç belge de tek seferde verilen bilgiyle alınabiliyor.
Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor

​BOTAŞ'tan doğal gaz fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.