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Hayat Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi almak için ne yapılmalı?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? Koronavirüs salgınında yaşanan artış, tedbirleri de beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardında İçişleri Bakanlığı yeni koronavirüs tedbirlerine ilişkin genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günler ve saatler paylaşırken 65 yaş ve üzeri le 20 yaş ve altındaki vatandaşlar için de özel tedbirler aldı. Toplu taşıma araçlarına binemeyecek olan bu vatandaşlar aynı zamanda seyahat izin belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi almak için neler yapmak gerekiyor?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgının hızla yayılmasının önüne geçmek adına İçişleri Bakanlığı tarafından yeni koronavirüs tedbirlerine dair bir genelge yayınlandı. Yayınlanan bu genelgeye göre 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkması özellikle kısıtlandı. Günün belli saatleri dışarı çıkabilen bu vatandaşlar toplu ulaşım araçlarını da kullanamayacak. Hatta daha önce de olduğu gibi seyahat edebilmeleri için seyahat izin belgesi şart. Peki, seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi almak için neler yapmak gerekiyor?

65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek
KORONAVİRÜS
65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek

Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat İzin Belgesi ALO 199 Vefa Sosyal destek hattından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderildi
KORONAVİRÜS
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine '65 yaş ve üzeri vatandaşlar için seyahat izin belgesi' konulu genelge gönderildi

Giriş yapmanın ardında İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e - Başvuru” kısmına giriliyor. Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor. 65 yaş üstü vatandaşların bu belgeyi alması gerekiyor. Seyahat izin belgesi almak için tıklayınız.

İzin belgeli seyahat kuralları: Hangi yolcular izin belgesiyle seyahat edebilecek?
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İzin belgeli seyahat kuralları: Hangi yolcular izin belgesiyle seyahat edebilecek?
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