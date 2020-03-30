​Seyahat İzin Belgesi e-Devlet'ten alınabilecek

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Van'da bir mahalle ve 1 mezra daha karantinaya alındı

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Ilıcak Mahallesi ile Belliyurt mezrası, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı. Kentte, İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hanköy, Başkale ilçesinin Esenyamaç, Çatak'ın Alacayer Mahallesi'ne bağlı Çemik ve Tellikaya mezraları da karanitnaya alınmıştı.