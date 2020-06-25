65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında uzun süredir kısıtlama uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni bir genelge yayınlandı. Turizm amaçlı tatil seyahatlerinde izin belgesi alan 65 yaş üstü vatandaşlar seyahat edebilecek.
Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri kişiler seyahat izin belgelerini “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı” üzerinden ya da e-Devlet sistemine giriş yaparak alabilecek. Pandemi önlemleri kapsamında alınan bu kararın ardından tatil planları yapan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar da işlemlerin nasıl olduğunu merak etmeye başladı. 65 yaş ve üstü tatil seyahat izin belgesi almak için sayfamızda paylaştığımız linkleri kullanmanız mümkün. 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek.
Seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekilerin ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı”ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.
Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi”ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.
65 yaş üstü seyahat izin belgesine kimler başvuru yapamayacak?
65 yaş üstünde bulunup da 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları turizm amaçlı seyahat izin belgesi başvurusu yapamayacak.