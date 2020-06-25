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Koronavirüs 65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?
TÜRKİYE

65 yaş üstü seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Koronavirüs salgını nedeniyle risk gurubu içerisinde yer alan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine yeni uygulama ile ilgili genelge gönderdi. Risk grubunda yer alan 65 yaş ve üzeri için turizm amaçlı tatil seyahatlerinde izin belgesi alınması kararı verildi. İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelgede yer alan 65 yaş üzeri seyahat izin belgesiyle ilgili detaylar belli oldu.

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65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.
65 yaş ve üzerindekiler izin belgesi alarak turizm amaçlı seyahat yapabilecek.

Koronavirüs ile ilgili tedbirler kapsamında uzun süredir kısıtlama uygulanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için yeni bir genelge yayınlandı. Turizm amaçlı tatil seyahatlerinde izin belgesi alan 65 yaş üstü vatandaşlar seyahat edebilecek.

Genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri kişiler seyahat izin belgelerini “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı” üzerinden ya da e-Devlet sistemine giriş yaparak alabilecek. Pandemi önlemleri kapsamında alınan bu kararın ardından tatil planları yapan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar da işlemlerin nasıl olduğunu merak etmeye başladı. 65 yaş ve üstü tatil seyahat izin belgesi almak için sayfamızda paylaştığımız linkleri kullanmanız mümkün. 65 yaş üstünde bulunan vatandaşlar, birinci derece yakını olmak şartı ile en fazla 6 kişi için başvuru yapabilecek.

Bakan Koca: Sokağa çıkma kısıtlaması ile 65 yaş üstünün hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü
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Bakan Koca: Sokağa çıkma kısıtlaması ile 65 yaş üstünün hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, 'Hekimlerimize, hemşirelerimize, bütün sağlık personelimize riskleri göze alaak verdikleri özverili hizmet için bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki vardınız. 65 yaş üstüne sokağa çıkma kısıtlaması sonrası bu yaş grubunda hastalığa yakalanma oranı yüzde 50 düştü' dedi.


Seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Genelgeye göre 65 yaş ve üzerindekilerin ‘Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi' için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gitmesine gerek olmayacak. Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi için “Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı”ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

Genelgede 65 yaş ve üzeri kişilerin kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecekleri belirtilerek, 65 yaş ve üzerindekilerin “Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi”ni otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecekleri ifade edildi.

Seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolunda
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Seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleket yolunda
Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda gittikleri yerden 1 ay dönmemek kaydıyla seyahat izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlar memleketlerine gitmek için yola çıktı. Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen 65 yaş üstü vatandaşlar, İstanbul çıkışında TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nda oluşturulan denetleme noktalarından geçti.


65 yaş üstü seyahat izin belgesine kimler başvuru yapamayacak?

65 yaş üstünde bulunup da 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları turizm amaçlı seyahat izin belgesi başvurusu yapamayacak.


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