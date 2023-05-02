Seyir konseriyle geleneksel müzik

İstanbul Moda Sahnesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın iş birliğiyle yarın saat 20.30’da geliri depremden zarar gören vatandaşlarla paylaşılacak bir konser düzenlenecek. “Seyir” isimli konserde bir dönem Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel sanatlar Genel Müdürü olarak görev almış olan tanburi ve neyzen Murat Salim Tokaç sahne alacak. Enstrümantal eserlerden oluşan bir repertuar icra edecek olan Tokaç, kendine özgü doğaçlama ve kompozisyon anlayışını sunacak. Dinleyicileri geleneksel Türk müziği makamlarının özgün eserleriyle mest edecek olan program, İstanbul Moda Sahnesi’nin Büyük Salon’unda gerçekleşecek.