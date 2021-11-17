Hayat Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılınacak
AKTÜEL

Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılınacak

Dün öğle vakti İstanbul Fındıkzade’deki evinde hayata gözlerini yuman şair ve mütefekkir Sezai Karakoç için birçok il ve ilçede gıyabi cenaze namazı kılınacak.

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Sezai Karakoç kimdir? Sezai Karakoçun cenaze namazı nerede kılınacak? Sezai Karakoçun ölüm nedeni? Sezai Karakoç nereye defnedilecek?
Sezai Karakoç

İstanbul'da hayata gözlerini yuman şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Türkiye'nin bir çok ilinde ve ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Yazın ve düşün dünyasının en önemli isimlerinden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç dün İstanbul’da yaşama veda etti.

Adı "Diriliş" düşüncesi ve dergisi ile özdeşleşen Karakoç 88 yaşındaydı.

Usta edebiyatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.

Bugün Türkiye genelinde birçok il merkez camilerinde Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılınacak camiler

📍Sakarya - Kampüs Camii - İkindi

📍Ankara - Hacı Bayram Veli Camii - İkindi

📍Muğla/Kötekli - Ali Rıza Hakses Camii - İkindi

📍Bolu - İlahiyat Ali Ericek Fakülte Camii - İkindi

📍Uşak - Çakaloz Camii - İkindi

📍 Karabük - 100. Yıl Pazar Yeri Camii - İkindi

📍 Zonguldak - Acılık Hz. Ali Camii - İkindi

📍Kayseri - Hunat Camii - İkindi

📍Denizli - Ulu Camii - İkindi

📍Kastamonu - Nasrullah Camii - Öğle

📍Çorum - Ulu Camii - Yatsı

📍Trabzon - İskenderpaşa Camii - İkindi

📍Kırklareli - Hızır Bey Camii - Öğle

📍Tekirdağ - Namık Kemal Üniversitesi Camii - İkindi

📍Hatay - İskenderun Kaptan Paşa Camii - İkindi

📍Ağrı - Ulu Camii - İkindi

📍Balıkesir - Zağnos Paşa Camii - İkindi

📍Aydın - Hatipler Camii - İkindi

📍 Erzurum - Lalapaşa Camii - İkindi

📍Muş - Tuba Camii - 17:00

📍Aksaray - Ulu Camii - İkindi

📍Kocaeli - Fevziye Camii - Öğle

📍Kahramanmaraş - Ulu Camii - İkindi

📍Çanakkale - İlahiyat Camii - İkindi

📍Bandırma - Haydar Çavuş Camii - İkindi

📍Şırnak - Geylani Camii - İkindi

📍Diyarbakır - Merkez - Ulu Camii - İkindi

Ergani - Merkez Camii - İkinci

📍Kilis - Üniversite Camii - İkindi

📍Malatya - Kernek Karagözlüler Camii - İkindi

📍Siirt - Çarşı Camii - İkindi

📍Tuncel - Pertek Sungurbey Camii - İkindi

📍Bitlis/Tatvan - Saadet Camii - İkindi

📍Van - Hz.Ömer Camii - İkindi

📍Bingöl - Merkez Ulu Camii - İkindi

📍Siirt - Çarşı Camii - İkindi

📍Sivas - Üniversite Camii - İkindi

📍Niğde - Dışarı Camii - İkindi

📍Antalya - Muratpaşa Camii - İkindi

📍Bilecik - Şerif Paşa Camii - İkindi

📍Çanakkale - Tacettin Aslan Camii - İkindi

📍Bursa - Ulu Camii - İkindi

📍Eskişehir - Reşadiye Camii - İkindi

📍İzmir/Karşıyaka - Alaybey Camii - İkindi

📍Erzurum - Lalapaşa Camii - İkindi

📍Batman - Su Parkı Camii - İkindi

📍Hakkari - Merkez Ulu Camii - İkindi

📍Samsun - Büyük Camii - İkindi

📍Alanya - Hacımemişler Camii - İkindi

📍Burdur - Ulu Camii - İkindi

📍Mersin - Arpaçsakarlar Merkez Camii - İkindi

📍Gaziantep - Ulu Camii - İkindi

Türk şiirinin efsanesi Sezai Karakoç'un son görüntüleri
OYNAT 02:13
Türk şiirinin efsanesi Sezai Karakoç'un son görüntüleri
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Karakoç'un ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, edebiyatın usta kaleminin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmişti. Karakoç'un vefatından önceki son görüntüleri. Karakoç, Fahri Hemşehrilik Beratı kendisine takdim edilirken, 'Maraş sadece ortaokulu okuduğum yer değil. Benimle beraber her zaman kalbimde ve yanımda, içimde, hareketlerimde devam etmektedir. Maraş'ın kurtuluşu Müslümanlar için çok iyi bir örnektir. Ve bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır.' açıklamasında bulunmuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yayımladığı mesajında, “Büyük mütefekkir ve şair Fahri Hemşehrimiz Sezai Karakoç ağabeyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Üstada Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Sezai Karakoç'un sevenleri üzgün
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