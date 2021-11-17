İstanbul'da hayata gözlerini yuman şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç için Türkiye'nin bir çok ilinde ve ilçesinde gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Yazın ve düşün dünyasının en önemli isimlerinden şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç dün İstanbul’da yaşama veda etti.
Adı "Diriliş" düşüncesi ve dergisi ile özdeşleşen Karakoç 88 yaşındaydı.
Usta edebiyatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
Bugün Türkiye genelinde birçok il merkez camilerinde Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılınacak.
Sezai Karakoç için gıyabi cenaze namazı kılınacak camiler
📍Sakarya - Kampüs Camii - İkindi
📍Ankara - Hacı Bayram Veli Camii - İkindi
📍Muğla/Kötekli - Ali Rıza Hakses Camii - İkindi
📍Bolu - İlahiyat Ali Ericek Fakülte Camii - İkindi
📍Uşak - Çakaloz Camii - İkindi
📍 Karabük - 100. Yıl Pazar Yeri Camii - İkindi
📍 Zonguldak - Acılık Hz. Ali Camii - İkindi
📍Kayseri - Hunat Camii - İkindi
📍Denizli - Ulu Camii - İkindi
📍Kastamonu - Nasrullah Camii - Öğle
📍Çorum - Ulu Camii - Yatsı
📍Trabzon - İskenderpaşa Camii - İkindi
📍Kırklareli - Hızır Bey Camii - Öğle
📍Tekirdağ - Namık Kemal Üniversitesi Camii - İkindi
📍Hatay - İskenderun Kaptan Paşa Camii - İkindi
📍Ağrı - Ulu Camii - İkindi
📍Balıkesir - Zağnos Paşa Camii - İkindi
📍Aydın - Hatipler Camii - İkindi
📍 Erzurum - Lalapaşa Camii - İkindi
📍Muş - Tuba Camii - 17:00
📍Aksaray - Ulu Camii - İkindi
📍Kocaeli - Fevziye Camii - Öğle
📍Kahramanmaraş - Ulu Camii - İkindi
📍Çanakkale - İlahiyat Camii - İkindi
📍Bandırma - Haydar Çavuş Camii - İkindi
📍Şırnak - Geylani Camii - İkindi
📍Diyarbakır - Merkez - Ulu Camii - İkindi
Ergani - Merkez Camii - İkinci
📍Kilis - Üniversite Camii - İkindi
📍Malatya - Kernek Karagözlüler Camii - İkindi
📍Siirt - Çarşı Camii - İkindi
📍Tuncel - Pertek Sungurbey Camii - İkindi
📍Bitlis/Tatvan - Saadet Camii - İkindi
📍Van - Hz.Ömer Camii - İkindi
📍Bingöl - Merkez Ulu Camii - İkindi
📍Siirt - Çarşı Camii - İkindi
📍Sivas - Üniversite Camii - İkindi
📍Niğde - Dışarı Camii - İkindi
📍Antalya - Muratpaşa Camii - İkindi
📍Bilecik - Şerif Paşa Camii - İkindi
📍Çanakkale - Tacettin Aslan Camii - İkindi
📍Bursa - Ulu Camii - İkindi
📍Eskişehir - Reşadiye Camii - İkindi
📍İzmir/Karşıyaka - Alaybey Camii - İkindi
📍Erzurum - Lalapaşa Camii - İkindi
📍Batman - Su Parkı Camii - İkindi
📍Hakkari - Merkez Ulu Camii - İkindi
📍Samsun - Büyük Camii - İkindi
📍Alanya - Hacımemişler Camii - İkindi
📍Burdur - Ulu Camii - İkindi
📍Mersin - Arpaçsakarlar Merkez Camii - İkindi
📍Gaziantep - Ulu Camii - İkindi