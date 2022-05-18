Sezai Karakoç sempozyumla anılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın kaleme aldığı 'Metruk' dinleyiciyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, kendi çektiği 'Metruk' adlı fotoğraftan yola çıkarak kaleme aldığı eserin müziğini Ümit Yılmaz hazırladı.



Yayınlandığı andan itibaren sosyal medyada beğeni toplayan eserin klibi ise Poll Production'un YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda paylaşıldı.



Kemal Başbuğ'un yönettiği klibin müzik yönetmenliğini de Ümit Yılmaz üstlendi.



Klipte ayrıca İbrahim Kalın'ın çektiği farklı fotoğraf kareleri de yer aldı.



Eserin sözleri ise şöyle:



'Toprak toprak kokar senin illerin / Anaların zikri taze güllerin / Zemheride yolun darda melcein / Metruk sanma işte burada dimdik ayakta / Yer gök sana gelir güller içinde / Gölgelere kanma güneş ilinde / Pırıltını koru gönül evinde / Metruk sanma işte burada dimdik ayakta / Bu dağların dumanı gitmez sanma / Bahar gider geri gelmez deme / Dost elinden medet gelir unutma / Metruk sanma işte burada dimdik ayakta / Yer gök sana gelir güller içinde / Gölgelere kanma güneş ilinde / Pırıltını koru gönül evinde / Metruk sanma işte burada dimdik ayakta.'



