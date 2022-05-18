Hayat Sezai Karakoç sempozyumla anılacak
KÜLTÜR SANAT

Sezai Karakoç sempozyumla anılacak

Diyarbakır’da “Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu” düzenlenecek. 3 gün sürecek sempozyumda 7 salonda 40 eş zamanlı bilimsel oturumla, Karakoç’un şiiri, sanatı ve düşünce dünyası ele alınacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezai Karakoç sempozyumla anılacak
Sezai Karakoç

Diyarbakır’da “Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu” düzenlenecek. Valilik, Cihannüma Dayanışma ve İş birliği Derneği, Dicle Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 26-28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek sempozyumda, şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç birçok yönüyle konuşularak memleketinde anılacak.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi’nde 26 Mayıs saat 09.30’da açılış programıyla başlayacak sempozyuma, yurt içi ve dışından yaklaşık 60 üniversiteden katılım sağlanacak. 3 gün sürecek sempozyumda 7 salonda 40 eş zamanlı bilimsel oturumla, Karakoç’un şiiri, sanatı ve düşünce dünyası ele alınacak.

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