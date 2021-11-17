Hayat Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı
AKTÜEL

Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

Diriliş fikrinin mimarı, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, Şehzadebaşı Camii'sinde kılınan cenaze namazının ardından ebediyete uğurlandı. Karakoç'un naaşı Şehzadebaşı Camii'nin haziresine defnedildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezai Karakoç son yolculuğuna uğurlandı
Sezai Karakoç on yolculuğuna uğurlandı

Büyük mütefekkir ve şairimiz Sezai Karakoç 88 yaşında vefat etti. Diriliş düşüncesinin mimarı olan Karakoç, varoluş mücadelesi ve ortaya koyduğu medeniyet tasavvuruyla bir dönemi şekillendirdi, rehber ve öncü oldu.



Sezai Karakoç'un naaşı Şehzadebaşı Camii'sine getirildi

Sezai Karakoç'un naaşı Fındıkzade'deki evinden çıkarılıp, Şehzadebaşı Camii'sine getirildi. Karakoç'un naaşı başında tekbir ve sâlâvât getirildi.


Şehzadebaşı Camii'sinin haziresine defnedildi

88 yaşında hayata veda eden usta edebiyatçının cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camii'sinde kılınan cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedildi.

Usta şair Sezai Karakoç'un naaşı dualar eşliğinde Şehzadebaşı Camisi'ne getirildi
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Usta şair Sezai Karakoç'un naaşı dualar eşliğinde Şehzadebaşı Camisi'ne getirildi
Hayatını kaybeden yazar, şair ve fikir adamı Sezai Karakoç'un naaşı, son yoluculuğuna uğurlanmak üzere Fatih'teki evinden alınarak Şehzadebaşı Camisi'ne götürüldü.

Sezai Karakoç'un naaşı Şehzadebaşı Camisine götürülüyor
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Sezai Karakoç'un naaşı Şehzadebaşı Camisine götürülüyor
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un naaşı Fındıkzade'deki evinden çıkarıldı, Şehzadebaşı Camisine götürülüyor. Karakoç'un cenazesi, ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.

Üstad'ı kaybettik
GÜNDEM
Üstad'ı kaybettik

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç kimdir?

Karakoç, I. Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde çarpışırken Ruslara esir düşen tüccar Yasin Bey ile Emine Hanım'ın oğlu olarak Diyarbakır Ergani'de 22 Ocak 1933'te dünyaya geldi.

Çocukluğu Ergani, Maden ve Piran’da (Dicle) geçen usta edebiyatçı, 1944'te Ergani'de ilkokulu bitirdi. Aynı yıl parasız yatılı kaydolduğu Maraş Ortaokulunu 1947'de bitiren şair, 1950'de Gaziantep Lisesinden mezun oldu. İlkokulda Battal Gazi kitaplarını, Ahmediyye ve Muhammediyyeleri okuyarak, dinleyerek büyüyen Karakoç, ortaokulda ise Namık Kemal, Ziya Paşa, Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp'in eserlerini okudu.

Karakoç, okumaya olan ilgisi ve sevgisiyle lise yıllarındayken okuduğu eserler arasına Batı klasiklerini de ekledi.

Sezai Karakoç'un cenaze programı belli oldu
HAYAT
Sezai Karakoç'un cenaze programı belli oldu

Üniversiteye başladığı yıllarda Doğu ve Batı klasiklerini bitirmişti

Üniversiteye başladığında Doğu ve Batı klasiklerini bitiren usta kalem, daha sonra kazandığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin (SBF) sınav sonuçlarını beklerken, Necip Fazıl Kısakürek ile tanışmak üzere yanına gitti. Ortaokul ve lise yıllarında Büyük Doğu'nun tutkulu bir okuyucusu olan Karakoç, Kısakürek ile tanıştıktan sonra ise bir daha hiç ayrılmadı.

Karakoç, 1950’li yıllarda Büyük Doğu’nun sanat edebiyat sayfalarını yönetti, 1955'te de üniversitenin maliye bölümünden mezun oldu.

Maliye Bakanlığında Hazine Genel Müdürlüğü Dış Tediyeler Muvazenesi bölümünde 1955'te çalışmaya başlayan edebiyatçı, girdiği sınavı kazanarak 11 Ocak 1956’da maliye müfettiş yardımcısı oldu. Edebiyatçı Karakoç, 1959'da gelirler kontrolörü olarak İstanbul'a atandı, görevi gereği yurdun birçok yerini görme imkanı buldu.

Sezai Karakoç’un düşünce dünyası üzerine notlar
HAYAT
Sezai Karakoç’un düşünce dünyası üzerine notlar

Şair Sezai Karakoç, 1960-1961'de Ankara ve Ağrı'da askerlik görevini tamamladı.

İlk eserleri 1950'li yıllarda okuyucuyla buluştu

İlk eserleri 1950’li yıllarda Büyük Doğu’da yayımlanan Karakoç, 16 Aralık 1963’ten itibaren değişik aralıklarla Yeni İstanbul gazetesinde, "Karakoç" imzasıyla günlük yazılar kaleme aldı.

Sezai Karakoç, Türk edebiyatının en sevilen şiirlerinden biri haline gelen "Mona Rosa" şiiriyle okuyucunun kalbinde taht kurdu.

Yeni İstiklal, Yeni İstanbul ve Babıali'de Sabah gazetesinde yazmaya başlayan Sezai Karakoç, 1 Temmuz- 31 Ağustos 1974 arasında Milli gazetede "Sur" başlığı altında yazdı.

Edebiyat çalışmalarına daha çok vakit ayırabilmek için resmi görevinden istifa eden Karakoç, 1990’da şiir ve yazılarında, dergilerinde, kitaplarında ortaya koyduğu dünyayı gerçekleştirmek için Diriliş Partisini kurdu. Yedi yıl bu partinin genel başkanlığı görevini yürüttü. Diriliş Partisi, 19 Mart 1997’de kapatıldı.

Bu tarihten itibaren Diriliş dergisi dışında hiçbir yerde yazmayan Karakoç, dünya savaşlarından yenik çıkan İslam dünyasının yeniden dirilişini amaç edindi. Bu uğurda, yazı hayatı boyunca diriliş kavramı çevresinde zinde bir bilinç uyandırmaya çalıştı; başta şiir, siyaset ve düşünce olmak üzere, dünya Müslümanlarının uyanışına eserleriyle emek verdi.

Edebi ve düşünce hayatını diriliş nesli olarak tanımladığı gençliğin yetişmesine adayan Karakoç'un şiirleri Büyük Doğu, Hisar (1951-54), Mülkiye (1952-53), İstanbul (1953-57) Şiir Sanatı (1955), Hamle (1955), Pazar Postası (1957-58), Türk Yurdu (1959), Hür Söz (1961), Soyut (1965), Hilâl (1965) ve Diriliş (1960-92) dergilerinde yayımlandı.

Usta kalemin "Mona Roza” şiiri 1950'li yılların başlarında büyük ilgi görürken, ikinci şiiri "Rüzgâr" Hisar (Şubat 1951) dergisinde çıktı.

Türk şiirinin efsanesi Sezai Karakoç'un son görüntüleri
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Türk şiirinin efsanesi Sezai Karakoç'un son görüntüleri
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Karakoç'un ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, edebiyatın usta kaleminin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmişti. Karakoç'un vefatından önceki son görüntüleri. Karakoç, Fahri Hemşehrilik Beratı kendisine takdim edilirken, 'Maraş sadece ortaokulu okuduğum yer değil. Benimle beraber her zaman kalbimde ve yanımda, içimde, hareketlerimde devam etmektedir. Maraş'ın kurtuluşu Müslümanlar için çok iyi bir örnektir. Ve bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır.' açıklamasında bulunmuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yayımladığı mesajında, “Büyük mütefekkir ve şair Fahri Hemşehrimiz Sezai Karakoç ağabeyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Üstada Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran sürpriz
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AK Parti grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı duygulandıran sürpriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Toplantı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seslendirdiği, merhum şair Sezai Karakoç'un 'Sürgün ülkeden başkentler başkentine' şiiriyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşadı.


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