Sezai Karakoç'un cenaze programı belli oldu

Usta şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında vefat etti.
Karakoç'un cenazesi 17 Kasım Çarşamba günü (yarın) öğle ezanını müteakip Fındıkzade Ahmetvefik Paşa Caddesi'ndeki evinden alınacak.
ŞEHZADEBAŞI CAMİİ HAZİRESİNE DEFNEDİLECEK
Naaşı bir konvoy eşliğinde Şehzadebaşı Camii'ne götürülecek olan Karakoç, burada ikindiyi müteakip kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.
Şehzadebaşı Camii haziresinde defnedilecek Karakoç'un 'Şehzadebaşında Gün Doğmadan' adlı şiiri:
ŞEHZADEBAŞINDA GÜN DOĞMADAN
Yerleşecek yer aramak
Camiinin avlusunda
Soğuk bir taşa oturmak
Gün doğmadan şehzadebaşında
Başı avuçlara almak
Kuşlarınkanatlarını toplamak
Gecenın çatıkatından
Gün doğmadan şehzadebaşında
Yoldan geçen birkaç çocuk
Kubbeyi tutan aydınlık
Mezarlarda yeni sesler
Gün doğmadan şehzadebaşında
Lale gibi çeşmeleri
Menekşeden sebilleri
Türbeleri bir şellale
Gün doğmadan şehzadebaşında
Külahıyla yunus Emre
Sarığıyla Akşemseddin
Kavuğuyla Mimarsinan
Gün doğmadan şehzadebaşında
Tek başına veli ağaç
Dallarıyla taşır göğü
Köklerine bağlı Toprak
Gün doğmadan şehzadebaşında
Kafdağından daha yüksek
Çin Seddinden daha uzun
İçimizde med ve cezir
Gün doğmadan şehzadebaşında
Gün doğmadan şehzadeler
Ellerinde meşaleler
Şehzadebaşını gezerler
Gün doğmadan şehzadebaşında
Cin Halkından kafıleler
Katır sırtında geçerler
Kıra kıra kemanları
Gün doğmadan şehzadebaşında
Kızaran ufka selam
Süleymaniyeden beyazıttan
mutlaka olmak isterim
Gün doğmadan şehzadebaşında
Gün de doğar gün de doğar
Bir gün mutlaka gün doğar
Gün doğmadan neler doğar
Gün doğmadan şehzadebaşında