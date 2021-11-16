Hayat Sezai Karakoçun cenaze programı belli oldu
AKTÜEL

Sezai Karakoç'un cenaze programı belli oldu

Hakk'a yürüyen usta şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç'un cenazesi 17 Kasım (yarın) öğle ezanını müteakip Fındıkzade Ahmetvefik Paşa Caddesi'ndeki evinden alınarak bir konvoy eşliğinde Şehzadebaşı Camii'ne götürülecek. Karakoç, ikindi namazına müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sezai Karakoçun cenaze programı belli oldu
​Sezai Karakoç

Usta şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında vefat etti.

Karakoç'un cenazesi 17 Kasım Çarşamba günü (yarın) öğle ezanını müteakip Fındıkzade Ahmetvefik Paşa Caddesi'ndeki evinden alınacak.

ŞEHZADEBAŞI CAMİİ HAZİRESİNE DEFNEDİLECEK

Naaşı bir konvoy eşliğinde Şehzadebaşı Camii'ne götürülecek olan Karakoç, burada ikindiyi müteakip kılınacak cenaze namazının ardından caminin haziresine defnedilecek.

Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü
HAYAT
Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü

Şehzadebaşı Camii haziresinde defnedilecek Karakoç'un 'Şehzadebaşında Gün Doğmadan' adlı şiiri:

ŞEHZADEBAŞINDA GÜN DOĞMADAN

Yerleşecek yer aramak

Camiinin avlusunda

Soğuk bir taşa oturmak

Gün doğmadan şehzadebaşında

Başı avuçlara almak

Kuşlarınkanatlarını toplamak

Gecenın çatıkatından

Gün doğmadan şehzadebaşında

Yoldan geçen birkaç çocuk

Kubbeyi tutan aydınlık

Mezarlarda yeni sesler

Gün doğmadan şehzadebaşında

Lale gibi çeşmeleri

Menekşeden sebilleri

Türbeleri bir şellale

Gün doğmadan şehzadebaşında

Külahıyla yunus Emre

Sarığıyla Akşemseddin

Kavuğuyla Mimarsinan

Gün doğmadan şehzadebaşında

Tek başına veli ağaç

Dallarıyla taşır göğü

Köklerine bağlı Toprak

Gün doğmadan şehzadebaşında

Kafdağından daha yüksek

Çin Seddinden daha uzun

İçimizde med ve cezir

Gün doğmadan şehzadebaşında

Gün doğmadan şehzadeler

Ellerinde meşaleler

Şehzadebaşını gezerler

Gün doğmadan şehzadebaşında

Cin Halkından kafıleler

Katır sırtında geçerler

Kıra kıra kemanları

Gün doğmadan şehzadebaşında

Kızaran ufka selam

Süleymaniyeden beyazıttan

mutlaka olmak isterim

Gün doğmadan şehzadebaşında

Gün de doğar gün de doğar

Bir gün mutlaka gün doğar

Gün doğmadan neler doğar

Gün doğmadan şehzadebaşında

Sezai Karakoç'un sevenleri üzgün
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Sezai Karakoç'un sevenleri üzgün

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Türk şiirinin efsanesi Sezai Karakoç'un son görüntüleri
OYNAT 02:13
Türk şiirinin efsanesi Sezai Karakoç'un son görüntüleri
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Karakoç'un ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, edebiyatın usta kaleminin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a 'Fahri Hemşehrilik Beratı' verilmişti. Karakoç'un vefatından önceki son görüntüleri. Karakoç, Fahri Hemşehrilik Beratı kendisine takdim edilirken, 'Maraş sadece ortaokulu okuduğum yer değil. Benimle beraber her zaman kalbimde ve yanımda, içimde, hareketlerimde devam etmektedir. Maraş'ın kurtuluşu Müslümanlar için çok iyi bir örnektir. Ve bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır.' açıklamasında bulunmuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yayımladığı mesajında, “Büyük mütefekkir ve şair Fahri Hemşehrimiz Sezai Karakoç ağabeyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Üstada Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü
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Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü
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