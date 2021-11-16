Hayat Sezai Karakoçun sevenleri üzgün
AKTÜEL

Sezai Karakoç'un sevenleri üzgün

Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı politik ve edebi çevrelerde büyük üzüntü yarattı. Karakoç'un sevenlerinin paylaştığı mesajlar, Twitter'da en çok paylaşılan etiketler listesinde ilk sırayı aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Sezai Karakoçun sevenleri üzgün
Sezai Karakoç

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Karakoç'un vefatından ötürü yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli düşünürlerden, siyaset insanı, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Doğunun yedinci oğlu, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç ağabeyimiz 'en sevgili'ye kavuşmuş. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü
HAYAT
Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'da yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebi miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını ali, ruhunu şad eylesin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sezai Karakoç'un dizelerine yer vererek, “Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde/ Bir kış güneşliğinde/Fakat baktım bu ölüm değil, diriliştir/Tabiatı aşan bir bildiriştir.” Büyük fikir adamı, şair #SezaiKarakoç’a Allah’tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

"Arkasında birbirinden kıymetli eserler ve hakikatli bir ömür bıraktı"

Şair İbrahim Tenekeci, “Biz mahcup ve onurlu çocuklarız” diyen üstadımız Sezai Karakoç, arkasında birbirinden kıymetli eserler ve hakikatli bir ömür bırakarak dünyaya veda etmiştir. Mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle üzüntüsünü aktarırken, şair Yavuz Bülent Bakiler de Karakoç'un "Çıkıp gelir ecel kuşu bir bilmediğim yerden/Yanık ezanlar yükselir minarelerden" dizelerini paylaştı.

MHP Lideri Bahçeli'den Sezai Karakoç için taziye mesajı: Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan şair
GÜNDEM
MHP Lideri Bahçeli'den Sezai Karakoç için taziye mesajı: Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan şair

Yazar Mustafa Armağan, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Son mihenk taşlarımızdan üstad Sezai Karakoç bugün rahmet-i Rahmana yürüdü. Güzel insanlar güzel atlara binip gidiyor, şu sönen, gölgelenen dünyada/ Yalnızlık mülkümüz çoğalıyor. Üstadı çok özleyeceğiz."

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Bu çağın en güzel adamlarından birisi olan hepimizin üstadı Sezai Karakoç Hakka yürüdü. Menzili mübarek, mekanı cennet, makamı ali, ruhu ila yevm'el kıyame şad ü handan olsun. Başımız sağ olsun." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

Türk şiirinin efsanesi Sezai Karakoç'un son görüntüleri
OYNAT 02:13
Türk şiirinin efsanesi Sezai Karakoç'un son görüntüleri
Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Karakoç'un ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, edebiyatın usta kaleminin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a 'Fahri Hemşerilik Beratı' verilmişti. Karakoç'un vefatından önceki son görüntüleri. Karakoç, Fahri Hemşerilik Beratı kendisine takdim edilirken, 'Maraş sadece ortaokulu okuduğum yer değil. Benimle beraber her zaman kalbimde ve yanımda, içimde, hareketlerimde devam etmektedir. Maraş'ın kurtuluşu Müslümanlar için çok iyi bir örnektir. Ve bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır.' açıklamasında bulunmuştu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yayımladığı mesajında, “Büyük mütefekkir ve şair Fahri Hemşehrimiz Sezai Karakoç ağabeyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Üstada Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

Yazar Yusuf Kaplan üzüntüsünü "Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Çok üzüldüm. Şimdi öksüz bıraktı hepimizi. 'Dünya ruhunu kaybetti.' Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle paylaşırken, yazar Sadık Yalsızuçanlar da "Sezai Karakoç üstadımız cemale göçtü. Ruhu şad, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

"Çilelerle yoğurduğu eserleri nice ölü gönülleri diriltti"

Yazar Tarık Tufan, usta edebiyatçının dirilişe adanmış ömrüne dikkati çekerek, "Ömrünü “Diriliş”in ışığında bir varoluş kavgasına adayan şair, fikir adamı Sezai Karakoç’un dünya sürgünü bitmiş. Şahidiz, iyi biliriz." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Mesut Uçakan "Uzatma dünya sürgünümü benim! diyerek sessizce köşesinde ağlayan bir dervişti. Çilelerle yoğurduğu eserleri nice ölü gönülleri diriltti. Makamın ali, mekanın cennet olsun ey Dirilişin Şairi! Üstad Sezai Karakoç." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Sezai Karakoç'un cenazesi ne zaman, nereden kalkacak?
ÖZGÜN
Sezai Karakoç'un cenazesi ne zaman, nereden kalkacak?

Yazar Mevlana İdris, "Sezai Karakoç, üstadımız, çağımızın onuru Allah'ın gülleri yakasını bırakmasın. Ebedi rahmet yurduna iltica etti. Saat durdu, mürekkep bitti. Dünya biraz daha tenhalaştı." derken, gazeteci Bedir Acar, "Sezai Karakoç sırlandı. 'En sevgili'ye kavuştu. Dünya sürgünü bitti. Allah bu ulu çınarımıza rahmet eylesin.", gazeteci Ahmet Tezcan da "Şiirin Sultanı göçtü, 'uzatma! diye sevgiliye yalvardığı dünya sürgünü bitti. Sezai Karakoç'a rahmet olsun. Mekanı cennet, mükafatı cemal, menzili mübarek olsun" dedi.

Yazarlar Ebubekir Kurban ile İsmail Kılıçarslan da şairin vefatından duydukları üzüntüyü sosyal medya takipçileriyle paylaşan isimler arasında yer aldı.

Bu arada, Sezai Karakoç'un vefatının ardından sevenlerinin paylaştığı mesajlar, Twitter'da en çok paylaşılan etiketler listesinde ilk sırayı aldı.

Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Golü erken yedik

Golü erken yedik

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
Gündem

İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
Gündem

İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.