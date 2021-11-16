Sezai Karakoç'un sevenleri üzgün

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Karakoç'un vefatından ötürü yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Ülkemizin yetiştirdiği kıymetli düşünürlerden, siyaset insanı, şair ve yazar Sezai Karakoç'un vefatını üzüntüyle öğrendim. Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Doğunun yedinci oğlu, büyük mütefekkir ve şair Sezai Karakoç ağabeyimiz 'en sevgili'ye kavuşmuş. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" sözleriyle üzüntüsünü paylaştı.

HAYAT Diriliş düşüncesinin mimarı Sezai Karakoç Hakk'a yürüdü

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'da yaptığı paylaşımda şunları aktardı:

"Diriliş şairi Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman’a kavuştu. Örnek bir hayat, sağlam bir fikir örgüsü ve büyük bir edebi miras bıraktı geride. Mevla mekanını cennet, makamını ali, ruhunu şad eylesin."

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GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Sezai Karakoç'un dizelerine yer vererek, “Anlatacaktım ölümlerini bir sonbahar eşliğinde/ Bir kış güneşliğinde/Fakat baktım bu ölüm değil, diriliştir/Tabiatı aşan bir bildiriştir.” Büyük fikir adamı, şair #SezaiKarakoç’a Allah’tan rahmet; sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

"Arkasında birbirinden kıymetli eserler ve hakikatli bir ömür bıraktı"

Şair İbrahim Tenekeci, “Biz mahcup ve onurlu çocuklarız” diyen üstadımız Sezai Karakoç, arkasında birbirinden kıymetli eserler ve hakikatli bir ömür bırakarak dünyaya veda etmiştir. Mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle üzüntüsünü aktarırken, şair Yavuz Bülent Bakiler de Karakoç'un "Çıkıp gelir ecel kuşu bir bilmediğim yerden/Yanık ezanlar yükselir minarelerden" dizelerini paylaştı.

GÜNDEM MHP Lideri Bahçeli'den Sezai Karakoç için taziye mesajı: Kelimelere kırbaç vurup cümleleri koşturan şair

Yazar Mustafa Armağan, sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

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"İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Son mihenk taşlarımızdan üstad Sezai Karakoç bugün rahmet-i Rahmana yürüdü. Güzel insanlar güzel atlara binip gidiyor, şu sönen, gölgelenen dünyada/ Yalnızlık mülkümüz çoğalıyor. Üstadı çok özleyeceğiz."

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi Başkanı Mahmut Bıyıklı, "Bu çağın en güzel adamlarından birisi olan hepimizin üstadı Sezai Karakoç Hakka yürüdü. Menzili mübarek, mekanı cennet, makamı ali, ruhu ila yevm'el kıyame şad ü handan olsun. Başımız sağ olsun." sözleriyle üzüntüsünü aktardı.

OYNAT 02:13 Türk şiirinin efsanesi Sezai Karakoç'un son görüntüleri Şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, 88 yaşında hayatını kaybetti. Karakoç'un ölüm nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, edebiyatın usta kaleminin vefat haberi sevenlerini yasa boğdu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde Türk edebiyatının büyük ismi Sezai Karakoç'a 'Fahri Hemşerilik Beratı' verilmişti. Karakoç'un vefatından önceki son görüntüleri. Karakoç, Fahri Hemşerilik Beratı kendisine takdim edilirken, 'Maraş sadece ortaokulu okuduğum yer değil. Benimle beraber her zaman kalbimde ve yanımda, içimde, hareketlerimde devam etmektedir. Maraş'ın kurtuluşu Müslümanlar için çok iyi bir örnektir. Ve bu kıyamete kadar da böyle kalacaktır.' açıklamasında bulunmuştu.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yayımladığı mesajında, “Büyük mütefekkir ve şair Fahri Hemşehrimiz Sezai Karakoç ağabeyin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Üstada Allah'tan rahmet sevenlerine başsağlığı diliyorum' ifadelerini kullandı.

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Yazar Yusuf Kaplan üzüntüsünü "Üstad Sezai Karakoç rahmet-i Rahman'a kavuştu. Çok üzüldüm. Şimdi öksüz bıraktı hepimizi. 'Dünya ruhunu kaybetti.' Allah rahmet eylesin, mekanı cennet, makamı ali olsun." sözleriyle paylaşırken, yazar Sadık Yalsızuçanlar da "Sezai Karakoç üstadımız cemale göçtü. Ruhu şad, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

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"Çilelerle yoğurduğu eserleri nice ölü gönülleri diriltti"

Yazar Tarık Tufan, usta edebiyatçının dirilişe adanmış ömrüne dikkati çekerek, "Ömrünü “Diriliş”in ışığında bir varoluş kavgasına adayan şair, fikir adamı Sezai Karakoç’un dünya sürgünü bitmiş. Şahidiz, iyi biliriz." ifadelerini kullandı.

Yönetmen Mesut Uçakan "Uzatma dünya sürgünümü benim! diyerek sessizce köşesinde ağlayan bir dervişti. Çilelerle yoğurduğu eserleri nice ölü gönülleri diriltti. Makamın ali, mekanın cennet olsun ey Dirilişin Şairi! Üstad Sezai Karakoç." sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

ÖZGÜN Sezai Karakoç'un cenazesi ne zaman, nereden kalkacak?

Yazar Mevlana İdris, "Sezai Karakoç, üstadımız, çağımızın onuru Allah'ın gülleri yakasını bırakmasın. Ebedi rahmet yurduna iltica etti. Saat durdu, mürekkep bitti. Dünya biraz daha tenhalaştı." derken, gazeteci Bedir Acar, "Sezai Karakoç sırlandı. 'En sevgili'ye kavuştu. Dünya sürgünü bitti. Allah bu ulu çınarımıza rahmet eylesin.", gazeteci Ahmet Tezcan da "Şiirin Sultanı göçtü, 'uzatma! diye sevgiliye yalvardığı dünya sürgünü bitti. Sezai Karakoç'a rahmet olsun. Mekanı cennet, mükafatı cemal, menzili mübarek olsun" dedi.

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Yazarlar Ebubekir Kurban ile İsmail Kılıçarslan da şairin vefatından duydukları üzüntüyü sosyal medya takipçileriyle paylaşan isimler arasında yer aldı.

Bu arada, Sezai Karakoç'un vefatının ardından sevenlerinin paylaştığı mesajlar, Twitter'da en çok paylaşılan etiketler listesinde ilk sırayı aldı.