Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Sezen Aksu yine erken davrandı
AKTÜEL

Sezen Aksu yine erken davrandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullanan Sezen Aksu, mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe, sandık görevlilerine “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu.

Haber Merkezi DHA
Sezen Aksu
Sezen Aksu

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullandı.

Minik serçe lakaplı sanatçı saat 09.15'te okula geldi. Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti.

Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine 'Poz verir misiniz?' diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, "Poz veremem, bıraktım o işleri" dedi.

Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe, sandık görevlilerine “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu. Görevliler de “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz” dedi.

Sezen Aksu oyunu kullanamadı
HAYAT
Sezen Aksu oyunu kullanamadı

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Yusuf Güney
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Feridün Düzağaç
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Pınar Altuğ
Ünlüler sandık başında
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle sandıklar oy kullanımına açıldı. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimler de sandık başına gelerek oy kullanmaya başladı. İşte sandık başına giden ünlü isimler:
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