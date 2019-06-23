Sezen Aksu yine erken davrandı

Ünlü sanatçı Sezen Aksu, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokulunda oyunu kullandı.
Minik serçe lakaplı sanatçı saat 09.15'te okula geldi. Oy atma işleminin öncesinde hayranlarıyla fotoğraf çektiren Aksu oy kullanma işlemi için sandığına gitti.
Zarfı sandığa atacağı sırada kendisine 'Poz verir misiniz?' diyen basın mensuplarına Aksu, esprili bir şekilde, "Poz veremem, bıraktım o işleri" dedi.
Mührü oy pusulasında biraz taşan Minik Serçe, sandık görevlilerine “Başıma bir iş gelmeyecek değil mi?” diye sordu. Görevliler de “Diğer partiye sıçramadıysa bir şey olmaz” dedi.
HAYAT
Sezen Aksu oyunu kullanamadı
FOTOĞRAF 37
Alp Kırşan - Biz vazifemizi yaptık hayırlı ugurlu olsun, mutlaka oy kullanın
Fatma Girik, yakınları ve yardımcılarıyla oy vereceği Torba Mahallesi'ndeki alana geldi. Burada 1313 numaralı sandıkta oy kullanan Girik, gazetecilere yaptığı açıklamada, oyunu vermek için İstanbul'dan geldiğini belirterek Oyuma sahip çıktım. dedi. Hayranlarıyla fotoğraf çektiren Girik, 2015 yılında Bodrum'da hayatını kaybeden yönetmen Memduh Ün'ün mezarını ziyaret etti.
Ata Demirer
Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın eşi Betül Arkın’la birlikte Etiler Ali Yalkın Ortaokulu'nda oyunu kullandı. Ünlü sanatçı oy kullandığı okulda sevenlerinin hatıra fotoğraf isteğini geri çevirmedi.
Betül Demir - Kıbrıs konserimiz biter bitmez uçağa yetiştim ve oyumu kullandım.
Cem Yılmaz, kendisini görüntüleyen kameralara ‘Biz kazanacağız’ diye takılarak okuldan ayrıldı.
Cem Yılmaz
Cem Yılmaz
Cem Yılmaz
Ferhat Göçer - Oyumuzu kullandık...
Nusret Gökçe - Türkiye için hayırlı olsun.
Sezen Aksu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Beykoz’da bulunan Sedat Simavi ortaokuluna erken gelince oyunu kullanamadı. Minik serçe lakaplı sanatçı oy verme işleminin henüz başlamamasından dolayı oyunu kullanamayınca tekrar geleceğini söyleyip okuldan ayrıldı.
Sezen Aksu
Sezen Aksu
Hadise
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Candan Erçetin
Beyazıt Öztürk 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için sandık başına giderken oy kullanacağı okulu şaşırdı.
Oyuncu Pelin Karahan ve eşi Bedri Güntay Beykoz’daki bir ilkokulda oylarını kullandı.
Cansel Elçin
Esra Erol
Hamdi Alkan
Kutsi
Murat Boz
Seda Bakan
Sefa Doğanay
Yusuf Güney
Göksel Arsoy
Ozan Güven
Haluk Levent
Hülya Avşar
İbrahim Tatlıses
Demet Akbağ
Evrim Akın
Feridün Düzağaç
Gülşen Bibikoğlu
Pınar Altuğ
Ünlüler sandık başında
31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında sabah saat 08.00 itibariyle sandıklar oy kullanımına açıldı. Vatandaşların yanı sıra ünlü isimler de sandık başına gelerek oy kullanmaya başladı. İşte sandık başına giden ünlü isimler: