Sıcak hava batıya ulaştı

Türkiye’nin özellikle Doğu bölgelerinde etkili olan aşırı sıcaklar, dünden itibaren batı bölgelerinde de etkili olmaya başladı. Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre ülkenin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının iç kesimleri ile Antalya’nın batısının iç kesimleri ve Muğla’nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, Marmara ve Kıyı Ege’de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.