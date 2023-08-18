Sıcaklar gelecek hafta düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, “Hava sıcaklıklarımız, Marmara, Kıyı Ege ve yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Bu sıcaklıklar devam edecek ancak yavaş yavaş hafif bir düşme bekliyoruz. Özellikle yurdun kuzeydoğusundan başlayarak sıcaklıkların önümüzdeki hafta yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarına inmesini bekliyoruz. Ancak yurdun güney kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Yeni bir sıcaklık rekoru beklemiyoruz” diye kobuştu.