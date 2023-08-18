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Sıcaklar gelecek hafta düşecek

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklarının gelecek hafta kademeli olarak azalması bekleniyor.

04:00 . 18/08/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Şahin Şahbaz, “Hava sıcaklıklarımız, Marmara, Kıyı Ege ve yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyrediyor. Bu sıcaklıklar devam edecek ancak yavaş yavaş hafif bir düşme bekliyoruz. Özellikle yurdun kuzeydoğusundan başlayarak sıcaklıkların önümüzdeki hafta yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normalleri civarına inmesini bekliyoruz. Ancak yurdun güney kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyretmeye devam edecek. Yeni bir sıcaklık rekoru beklemiyoruz” diye kobuştu.

Fırtınaya dikkat

Marmara Denizi'nde rüzgarın bugün fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 6-8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.



#Hava Durumu
#Aktüel
#Meteoroloji
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