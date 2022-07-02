Hayat Sidamara Erosa kavuştu
KÜLTÜR SANAT

Sidamara Eros’a kavuştu

Milattan sonra 250’li yıllara tarihlenen Sidamara Lahdi’nin bir asırdan fazla süren hasreti son buldu. Lahitin eksik parçası olan ‘Eros Başı’, 149 yılın ardından Londra’dan Türkiye’ye getirildi. İki eser, birleştirilerek İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde ziyarete açıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sidamara Eros’a kavuştu
Sidamara Eros’a kavuştu.

Karaman’ın Ambar Köyü’ndeki Sidamara Antik Kenti’nde 140 yıl önce keşfedilen lahit, eksik parçası olan Eros Başı’na kavuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığının Londra’da bulunan Victoria & Albert Müzesi ile yaptığı iş birliği neticesinde 10 Haziran’da Türkiye’ye getirilen parça ait olduğu tarihî eser ile yeniden birleşti. Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yollarının desteğiyle Londra’dan Türkiye’ye taşınan Eros Başı, ağırlığı 30 tonu aşan dev lahde İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile Victoria & Albert Müzesi uzman restoratörlerinin ortak gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla yerleştirildi. Roma Dönemi milattan sonra 250’li yıllara tarihlenen sütunlu lahit yeniden kavuştuğu özgün haliyle İstanbul Arkeoloji Müzesinde bugün ziyarete açıldı.

GÖRKEMLİ ESERİN MEŞAKKATLİ YOLCULUĞU

  • İngiliz Askeri Başkonsolos Charles Wilson tarafından 1882 yılında keşfedilen ve taşınamadığı için yeniden toprak altına gömülen lahitten ayrılmış yüksek kabartmalardan biri olan Eros Başı’nın İngiltere’nin başkenti Londra’ya götürüldüğü anlaşıldı. Karaman’da bulunan Sidamara Antik Kenti’nde 1898 yılında bir köylü tarafından yeniden görülen lahit günümüzde İstanbul Arkeoloji Müzesi olan Müze-i Hümayun’a bildirildi. Osman Hamdi Bey’in bölgede yaptığı incelemeler sonucu İstanbul’daki müzeye taşınmasına karar verilen dev lahit zamanın koşullarında mandalarla çekilerek merkeze taşındı. Eser 1901 yılında bugünkü İstanbul Arkeoloji Müzesine ulaştı. Tarihi eserin Londra’da bulunan Eros Başı kabartması ise Marion Olivia Wilson tarafından babası Charles Wilson’un anısına 1933 yılında Victoria&Albert Müzesine bağışlandı. İstanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan dev lahde de 1930’lu yıllarda Eros Başı’nın plaster kopyası yerleştirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı, 2010 yılında Dr. Şehrazat Karagöz’ün konuyu yeniden gündeme taşıyan araştırması ile Eros Başı’nın lahit ile birlikte sergilenmesi hususunu müzeye iletti. İş birlikleri neticesinde Eros Başı’nın lahdine yeniden kavuşmasını sağladı.
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