​Sidamara Eros’a kavuştu

Karaman’ın Ambar Köyü’ndeki Sidamara Antik Kenti’nde 140 yıl önce keşfedilen lahit, eksik parçası olan Eros Başı’na kavuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığının Londra’da bulunan Victoria & Albert Müzesi ile yaptığı iş birliği neticesinde 10 Haziran’da Türkiye’ye getirilen parça ait olduğu tarihî eser ile yeniden birleşti. Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yollarının desteğiyle Londra’dan Türkiye’ye taşınan Eros Başı, ağırlığı 30 tonu aşan dev lahde İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile Victoria & Albert Müzesi uzman restoratörlerinin ortak gerçekleştirdikleri bilimsel çalışmalarla yerleştirildi. Roma Dönemi milattan sonra 250’li yıllara tarihlenen sütunlu lahit yeniden kavuştuğu özgün haliyle İstanbul Arkeoloji Müzesinde bugün ziyarete açıldı.

GÖRKEMLİ ESERİN MEŞAKKATLİ YOLCULUĞU