Hayat Şiddete karşı merhamet eğitimi
AKTÜEL

Şiddete karşı merhamet eğitimi

Diyanet, şiddet olaylarının önüne geçmek için toplumun çeşitli kesimlerine eğitim verecek. Merhamet duygusunu geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, kamuya yönelik çalışmalar ve hizmet içi eğitimlerle farkındalık oluşacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sedide Akbulut
Sedide Akbulut

Diyanet İşleri Başkanlığı, şiddet olaylarının önüne geçmek için toplumun çeşitli kesimlerine eğitimler verecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, şiddet için mazeret üretilemeyeceğinin, toplumda kadın, erkek, çocuk, yaşlı demeden şiddete taviz verilemeyeceğinin altını çizdi.

Afiş

6 BAKANLIKTAN PROTOKOL

Aile ve Dini Rehberlik Bürolarında şiddetle mücadelede “dini referanslar” başlığı altında eğitimler planladıklarını belirten Akbulut, “Bu eğitimlere er ve erbaşların eğitimini de ekledik. Diyanet İşleri Başkanımızın 6 bakanlıkla 25 Kasım’da Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde imzaladığı protokolün içinde de özellikle şiddeti oluşturan faile yönelik eğitimlere öncelik veriyoruz” dedi. Toplumun her kesiminde şiddetle ilgili farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Sedide Akbulut, İŞKUR ve meslek edindirme kurslarındaki eğitimler, kahvehane sohbetleri, fabrika ve iş yeri ziyaretleri planladıklarını söyledi.Ailedeki huzuru sağlamak için “Evliliğe İlk Adım” kursları düzenlediklerini hatırlatan Akbulut, rehberlerinin Kur’an-ı Kerim olduğunu vurgulayıp şöyle devam etti:

AMACIMIZ FARKINDALIK

“Sadece evlilikte değil toplumsal hayatın içinde de şiddet hiçbir şekilde barınamaz. Şiddetle Kur’an’ın ilkeleriyle baş edebiliriz. Hem aile içinde hem de toplumda adalet anlayışı, toplumsal merhamet anlayışı, sevgiyi oluşturmayı, aynı zamanda sadakat duygusunu geliştirmeyi hem ev içinde hem de toplumda istişarenin önemini vurgulayarak farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz” Bunun bireyden topluma halka halka büyüyen bir iyilik hareketi olduğuna işaret eden Akbulut, toplumda şiddetin artmasına değer kayıplarının neden olduğunu ifade etti.

MERHAMET VURGUSU

  • İlişkilerin adalet ve merhamet endeksli olmaması nedeniyle sorunların ortaya çıktığını dile getiren Akbulut, şunları kaydetti: “Manevi değerler, dinin kuşatıcılığı, dinin merhamet yüklü mesajına kucak açabilmek önemli. Merhamet toplumda kendisi için istediğini karşısındaki mümin kardeşi için de istemek olarak değerlendiriyoruz.”

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