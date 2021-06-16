Hayat Şifa arayan hastalar bu çeşmeye geliyor
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Şifa arayan hastalar bu çeşmeye geliyor

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kaman köyünde çeşmeden akan sodalı suyun başta böbrek taşı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği düşünülüyor.

Haber Merkezi İHA
Şifa arayan hastalar bu çeşmeye geliyor
Vatandaşlar şişelerce su doldurarak evinin yolunu tutuyor.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine uzaklığı 29 kilometre olan Kaman köyü sodalı suyuyla vatandaşların dikkatini çekiyor. Şifa arayan hastalar Türkiye’nin birçok ilinden bu köye geliyor. Sodalı suyun başta böbrek rahatsızlığı olmak üzere birçok hastalığa iyi geldiği iddia ediliyor. Hastalar bu çeşmenin başına gelerek şişelerce su doldurarak evinin yolunu tutuyor.

İHA

“Tadı soda gibi”

Tokat’tan gelen Hacı Yıldız, “Bu suya iyi diyorlar, arkadaşlardan haber aldık böbrek taşı düşürmesi için bu benim ikinci gelişim faydasını görüyoruz, zararını görmüyoruz. Tadı aynı soda gibi. Her şeye tavsiye ederiz böbrek taşı düşüren kişiler rahatsız olan kişiler Yıldızeli Kaman köyüne gelsin. Kaman köyünde böbrek taşı düşürmek için bu su” dedi.

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Yakın illerden geliyorlar

Muhsin Coşkun, “Tokat’tan geliyorum. Böbrekten sıkıntımız var. Bir tavsiye üzerine geldik. Faydasını gördüm birkaç defa oldu geliyorum ben. Böbrekten sıkıntısı olan arkadaşlar için çok güzel bir su. Yıldızeli Kaman köyü burası. Tokat’tan yaklaşık 85 kilometre uzaklıkta. Sodaya benziyor.

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Biz buraya geldiğimizde 5-6 araba vardı. Tokat’tan gelen var, Amasya’dan gelen var bunlarda tavsiye üzerine geliyor. Böbrek taşı olanlara, böbreğinde sıkıntısı olanlara tavsiye ederim” diye konuştu.

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