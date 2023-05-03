Şifa Sanat artık Balat’ta

Klasik Türk İslam sanatlarını, İslami ilimleri ve yeni nesil sanat dallarını sanatseverlere tanıtmak ve eğitim vermek amacıyla kurulan Şifa Sanat, Fatih Balat’ta hizmet vermeye başladı. Üç katlı tarihi binanın ilk katında satıştaki eserlerin sergilendiği galeri, ikinci katında tefsir, hadis dersleri ve sanat söyleşilerinin gerçekleştirileceği, koleksiyon eserlerin bulunduğu Şifahane bölümü yer alıyor. Yapının son katında ise sanat eğitimleri verilecek. Şifa Sanat Kreatif Direktörü ve müzehhibe Şifa Toptaş, 2006 yılında başladıkları yolculuğu Balat’ta geliştirerek sürdüreceklerini ifade etti. Toptaş, derslerin YouTube kanalından da ücretsiz olarak ulaştıracağını da sözlerine ekledi.