Sıfır atıkta 25 bin bina hedefine erken ulaştık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli’nin (TÜRKTAY) Ankara HiltonSA Oteli’nde düzenlediği, “Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık” programına katıldı.

HAK ETTİĞİ YERİ EDİNDİ

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı ofislerinde ve kamu kurumlarında başlattıkları, Sıfır Artık Projesi’yle kısa zamanda epey yol katettiklerini belirterek, “Fakat büyük bir memnuniyetle görüyorum ki yalnızca kamuda ve belediyelerde değil, özel sektörde de karşılığını buldu. Her şeyden önemlisi halkımızın vicdanlarında hak ettiği yeri edindi. 2019 yılı sonu itibarıyla, 25 bin binada sıfır atık uygulamasına geçme hedefini koymuştuk. Bu hedefimize 2 ay önceden ulaştık. Bu hız, sıfır atık hedeflerimizin geleceği hakkında bir teminat niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

HEDEFİ TUTTURACAĞIZ

Sıfır atık yönetim sisteminin, 2023’e kadar tüm ülkede uygulamaya koyulması, yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç sağlanması, 100 bin kişiye istihdam getirmesi ve yüzde 35 oranında geri kazanım hedefleri olduğunu bildiren Emine Erdoğan, “İnşallah bu hedeflerimizi eksiksiz olarak tutturacağız” dedi.

YENİ PRENSİBİMİZ ‘KULLAN VE ATMA’

Emine Erdoğan, israfı önleyebilmek için öncelikle israfın doğru tanımlanması gerektiğini, kullanılan eşyaların ne zaman gerçekten çöp olduğunun iyi değerlendirilmesinin de israf tanımının içinde yer aldığını aktardı. “Şimdi en zor olanı yani doğru bildiğimiz yanlışları unutmayı başarmamız gerekiyor” diyen Erdoğan, “‘Kullan at’ değil, ‘kullan ve atma’ yeni prensibimiz olmalı. Çünkü çöp diye tabir ettiğimiz şeyler, henüz ömrünü tamamlamamış enerji kaynaklarıdır” dedi.

OYNAT 00:59 Emine Erdoğan Salda Gölü'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak Salda Gölü'nde göl ve göl çevresinin korunmasına yönelik yapılacak projeleri yerinde inceledi. BiP'te paylaş

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