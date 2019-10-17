Hayat Sıfır atıkta 25 bin bina hedefine erken ulaştık
AKTÜEL

Sıfır atıkta 25 bin bina hedefine erken ulaştık

Türkiye genelinde ‘sıfır atık’ seferberliği başlatan Emine Erdoğan çalışmaların geldiği son durumu değerlendirdi: “2019 yılı sonu itibarıyla, 25 bin binada sıfır atık uygulamasına geçme hedefi koymuştuk. Bu hedefimize 2 ay önce ulaştık. 2023’e kadar hedefimiz, uygulamanın tüm ülkeye yayılması.”

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emine Erdoğan
Emine Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye’de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli’nin (TÜRKTAY) Ankara HiltonSA Oteli’nde düzenlediği, “Yeşil Ekonomi Yolunda Sıfır Atık” programına katıldı.

HAK ETTİĞİ YERİ EDİNDİ

Erdoğan burada yaptığı konuşmada, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı ofislerinde ve kamu kurumlarında başlattıkları, Sıfır Artık Projesi’yle kısa zamanda epey yol katettiklerini belirterek, “Fakat büyük bir memnuniyetle görüyorum ki yalnızca kamuda ve belediyelerde değil, özel sektörde de karşılığını buldu. Her şeyden önemlisi halkımızın vicdanlarında hak ettiği yeri edindi. 2019 yılı sonu itibarıyla, 25 bin binada sıfır atık uygulamasına geçme hedefini koymuştuk. Bu hedefimize 2 ay önceden ulaştık. Bu hız, sıfır atık hedeflerimizin geleceği hakkında bir teminat niteliğindedir” ifadelerini kullandı.

HEDEFİ TUTTURACAĞIZ

Sıfır atık yönetim sisteminin, 2023’e kadar tüm ülkede uygulamaya koyulması, yıllık 20 milyar lira ekonomik kazanç sağlanması, 100 bin kişiye istihdam getirmesi ve yüzde 35 oranında geri kazanım hedefleri olduğunu bildiren Emine Erdoğan, “İnşallah bu hedeflerimizi eksiksiz olarak tutturacağız” dedi.

YENİ PRENSİBİMİZ ‘KULLAN VE ATMA’

  • Emine Erdoğan, israfı önleyebilmek için öncelikle israfın doğru tanımlanması gerektiğini, kullanılan eşyaların ne zaman gerçekten çöp olduğunun iyi değerlendirilmesinin de israf tanımının içinde yer aldığını aktardı. “Şimdi en zor olanı yani doğru bildiğimiz yanlışları unutmayı başarmamız gerekiyor” diyen Erdoğan, “‘Kullan at’ değil, ‘kullan ve atma’ yeni prensibimiz olmalı. Çünkü çöp diye tabir ettiğimiz şeyler, henüz ömrünü tamamlamamış enerji kaynaklarıdır” dedi.

Emine Erdoğan Salda Gölü'nde
OYNAT 00:59
Emine Erdoğan Salda Gölü'nde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak Salda Gölü'nde göl ve göl çevresinin korunmasına yönelik yapılacak projeleri yerinde inceledi.


Hiçbir güç bizi durduramaz

Hiçbir güç bizi durduramaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Azdan az, çoktan çok gider.
Sınır hastanelerindegüvenlik üst seviyede

Sınır hastanelerinde
güvenlik üst seviyede

​PKK propagandasına karşı çok boyutlu önlemler alınıyor.
Mektubun yanıtı sahada verildi!

Mektubun yanıtı sahada verildi!

Erdoğan, ​Trump'ın mektubuna 'Operasyon' talimatıyla yanıt verdi.
Yargı paketi yasalaştı

Yargı paketi yasalaştı

Yargı Reformu Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
PKK işgali bitti<br>imar başladı

PKK işgali bitti
imar başladı

​Yeni Şafak Tel Abyad'ta günlük hayatın nabzını tuttu.
300 işçi daha işsiz

300 işçi daha işsiz

​İSKİ'de yüzlerce emekçi işçinin ekmeğiyle oynandı.

Türkiye'ye<br>karşı hazırladılar

Türkiye'ye
karşı hazırladılar

​ABD, PKK'lı teröristleri korumak için tünel inşa etti.
Acınızı paylaşıyoruz

Acınızı paylaşıyoruz

S​rebrenitsa anneleri Diyarbakır annelerini desteklemek için Türkiye'ye geldi.
Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

Çölün altına inşa edilen köy: Matmata

​Tunus'un güneyinde küçük bir Berberi köyü.

Ağabeye<br>son görev

Ağabeye
son görev

​Barış Pınarı Harekatı şehitleri son yolculuklarına uğurlandı.
81 ilin kalbi Mehmetçik'le

81 ilin kalbi Mehmetçik'le

​İş dünyası maddi manevi olarak TSK'ya destek veriyor.
Mücadele hem sahada<br>hem sosyal medyada!

Mücadele hem sahada
hem sosyal medyada!

​Harekatı anbean aktaran hesaplar yaşadıklarını ilk kez anlattı.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Putin ile görüşmek için Rusya'ya gidecek.
653'e yükseldi

653'e yükseldi

​Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı açıklandı.
Harekat hız<br>kesmeden devam edecek

Harekat hız
kesmeden devam edecek

Sözcü ​Kalın, Barış Pınarı Harekatı'na dair açıklamalar yaptı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.