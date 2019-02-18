Hayat Sigara ömürden 15 yıl çalıyor
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Sigara ömürden 15 yıl çalıyor

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Salih Bilgin, yapılan araştırmalara göre sigara kullanımının, kişilerin hayatından ortalama 15 yıl çaldığını söyledi.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

Gençler arasında sigara kullanımı önemli bir halk sağlığı sorunu olma özelliği taşıyor. Sigara tüketiminde yaş ortalaması her geçen yıl düşerken, ailelere ise bu konuda önemli sorumluluklar düşüyor. Çünkü ailelerin sigara kullanımından kaçınması, çocukların sigaraya olan eğilimini büyük ölçüde azaltıyor.

Ayrıca ailelerin çocukları ile doğru iletişim kurmaları ve sigaranın tehlikelerini erken yaşlarda öğretmeleri, onları sigaranın sonuçlarından korumaya yardımcı oluyor.

Medicana Samsun Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Salih Bilgin sigara ile mücadele konusunda bilgi verdi.

Tütünün yanmasıyla yaklaşık 4 bin kimyasal madde açığa çıkar. Bu maddelerin neredeyse tamamı kanserojen özellik taşır. Dumanındaki karbon monoksit ve nitrojen oksit gibi gazlarsa, kandaki oksijen miktarının azalmasına yol açar.
  • Ayrıca beyne ve diğer organlara yeterli oksijenin iletilmesine engel olur. Bu da kalbin oksijen için daha fazla kan pompalama işlemi gerçekleştirmesine, dolayısıyla daha hızlı çalışmasına yola açar. Yapılan araştırmalara göre sigara kullanımı, kişilerin yaşamından ortalama 15 yıl çalıyor. Öyle ki; sigara içen kişilerin, hiç içmemiş olanlara oranla orta yaş döneminde iki kat ölüm riski bulunuyor. Çünkü aktif sigara kullanıcılarında çok sık ani kalp ölümleri, kol ve bacaklarda zayıf kan dolaşımı olan periferik damar hastalığı ve kalp damarları hastalığı olan koroner arter hastalığı görülür. Sigara kullanımı ülkemizde her yıl 100 bin, dünyada ise 5 milyon kişiyi hayattan koparıyor. Yani, dünya genelindeki her 10 ölüm sigara sebepli gelişirken, bu ölümlerin yarısı Çin, Hindistan, ABD ve Rusya’da görülüyor.”

Zararları saymakla bitmiyor

Hiçbir duman ürününün masum olmadığını belirten Bilgin, “Günümüzde sigara kullanımını zararlı kabul ederek diğer tütün ürünlerine rağbet gösterme gibi bir hataya düşülüyor. Özellikle gençler arasında adeta trend haline gelen nargile ve elektronik sigaraların zararları saymakla bitmiyor. Bilhassa içerisinde sigaradan daha yüksek oranda nikel, kobalt ve kurşun gibi ağır metaller bulunan nargile, insan vücuduna ortalama 5 paket sigaraya eş değerde zarar veriyor. Küçük bir kıyasla; sigarada 30 ile 80 nanogram kurşun bulunurken, nargilede bu oran 6870 nanograma kadar çıkıyor. Yine başka bir örnekle; sigara dumanında 45 ile 125 ng. arsenik bulunurken, nargilede 165 ng. yer alıyor” diye konuştu.

Elektronik sigarada aynı oranda zararları

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Sigarayı bırakana dek alternatif olarak görülen elektronik sigaraların kullanımının her geçen gün daha fazla yaygınlaştığına dikkat çeken Dr. Bilgin, “Fakat inanılanın aksine, elektronik sigaralar, normal sigarayla eşit ölçüde zarara sebep oluyor. Bilinmelidir ki; elektronik sigaralar asla masum değil, içerisindeki sıvılarsa tam bir kanser tetikleyicisidir. Elektronik sigaraların içindeki sıvılarda anabasine, myosmine ve beta nikotryine gibi sağlık düşmanı maddeler bulunur. Masum sanılan bu cihazlar, nikotin bağımlılığını tetikleme riski taşırken, nikotin zehirlemesine de zemin hazırlayabilir. Sigarayı bırakmak zor değil” şeklinde konuştu.

Sigara içenlere ön tarafta yer yok
HAYAT
Sigara içenlere ön tarafta yer yok

Bu dükkanda neler satıldığına inanamayacaksınız
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Dükkan yüzlerce tuhaf, etkileyici ve biraz çılgınca ürünle dolu. Turşulanmış insan parçaları, insan teni ve doldurulmuş hayvanlar bunlardan sadece bazıları. Koleksiyonun ardındaki isim ise dükkanın sahibi olan Henry Scragg.
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Burada satılan nesneler arasında kavanozlarda saklanmış fetüsleri ve kadın yumurtalıkları da bulunuyor.
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Bu nesneler, distile su-alkol karışımına aktarılmadan önce dokuları ve organları korumaya yarayan bir solüsyon olan formoldehit içinde korunuyor. Henry, Ara sıra sıvıyı değiştirmem, üstüne eklemem ya da ayrılan parçaları kavanozdan çıkarmam gerekebiliyor diyor.
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Henry dehşet verici tuhaflıklara karşı duyduğu ilgiyi tatmin ettiği bir iş yapabilmek için Angila Ruskin Üniversitesi'ndeki bahçıvanlık işinden 5 yıl önce ayrıldı.
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İşe eBay'de ve garaj satışlarında ilginç nesneler arayarak başlayan Scragg, topladıklarını ise ilk defa 2011'de Colchest Kalesi'nde bir şenlikte satışa sundu.
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Scragg’ın hayali ise bir gün kızıyla birlikte dükkanın mobil bir versiyonunu işletmek.
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Bu dükkanda neler satıldığına inanamayacaksınız
İngiltere'de "Curiosities from the 5th Corner" (5. Köşeden Tuhaflıklar) isimli dükkanın sahibi Henry Scragg, fiyatları 10 Euro'dan 2 bin Euro'ya kadar değişen birçok parça satıyor. 'Bu kadar pahalı parçalar da ne?' dediğinizi duyar gibiyiz. Scragg, dükkanında kurutulmuş ya da cam kavanozlarda sakladığı insan parçaları, hayvan kafatasları gibi birbirinden garip parçalar satıyor. İşte o parçalardan bazıları:
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