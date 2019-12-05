Sigarada tek paket dönemi

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle “tütün mamullerinde düz ve standart paket” uygulamasına bugün başlıyor. Bugünden itibaren artık eski paketlerle tütün mamulleri üretilmeyecek. Bir aylık süreçte, yani 5 Ocak’a kadar yeni paketlerle üretim yapılacağı gibi mevcut paketlerin piyasadaki satışı devam edecek. 5 Ocak 2020 itibarı ile sadece yeni standart paketlerin satışı yapılabilecek ve piyasada eski tip paket bulunmayacak.

RENK VE YAZIDA HEPSİ AYNI OLACAK

Tütün mamullerinde bugünden itibaren başlayacak olan düz ve standart paket uygulaması ile paketlerin çeşitli renklerinden ve grafik tasarımlarından kaynaklanan çekiciliğinin ve yanıltıcı özelliğinin ortadan kaldırılması, sağlık uyarıları mesajlarının caydırıcı etkisinin artırılması hedefleniyor. Yeni düzenleme ile tütün mamulleri paketlerinin rengi, Pantone 448 C mat bitişli tek renk olarak belirlendi. Marka ayırt edici ibare ve diğer zorunlu bilgilerin yazım şekli, rengi, konumu standart hale getirildi, markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri kaldırıldı. Tek tip ve tek renk olacak paketler üzerindeki birleşik (resimli) sağlık uyarıları alanı yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarıldı. Resimli uyarı paketin ön yüzeyinin yanı sıra arka yüzeyine de konuldu. 14 yeni birleşik (resimli) sağlık uyarısı belirlendi. Bütün paketlerde yer alacak ibarelerden biri de birleşik (resimli) sağlık uyarıları içerisinde yer alan ‘‘Alo 171 Sigara Bırakma Hattı’’ mesajı olacak.

18 YAŞ ALTINA HAPİS VURGUSU

Yeni düzenleme ile tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Ayrıca yeni paketlerde yan yüzey alanlarının yüzde 50’sini kaplayan genel uyarı ve bilgi mesajı yer alıyor. Paketlerde “Sigara içmek öldürür-hemen bırakın” genel uyarısı ile “Tütün dumanı, kansere yol açtığı bilinen 70’ten fazla madde içerir” bilgi mesajı bulunacak. Paketler üzerinde bulunan “18 yaşını doldurmayanlara satılamaz” şeklindeki uyarı “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” şeklinde değiştirildi.

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CAZİBEYİ AZALTTIK

Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sigarada düz ve standart paket uygulamasıyla ilgili, “Ana amaç, caydırıcılığı artırmak. Özellikle gençlerimizin cazibeli paketlere ulaşmaması için tek tip paket uygulamasına geçtik. Tüm paketler tek renk olacak” dedi. Pakdemirli, sağlık uyarıları alanının yüzde 65’ten yüzde 85’e çıkarıldığına dikkati çekerek, “Hatta bunun için bazı teknolojileri değiştirmek zorunda kaldık. Barkodu küçültmek için bazı sigara fabrikaları da teknolojilerini ve paketleme makinelerini değiştirmek durumunda kaldı” açıklamasında bulundu.