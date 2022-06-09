Hayat Şiir Şöleni İstanbulda
KÜLTÜR SANAT

Şiir Şöleni İstanbul’da

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şölenlerinin 14.’sü saat 14.00’te AKM’de başlayacak. Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilkini 1992’de yaptığı şölen, Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan’ın önderliğinde; farklı ülkelerden şairlerin katılımıyla gerçekleşecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Şiir Şöleni İstanbul’da
14. şiir şöleni, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek.

Türkçe’nin Uluslararası Şiir Şölenlerinin 14.’sü saat 14.00’te AKM’de başlayacak. Türkiye Yazarlar Birliği’nin ilkini 1992’de yaptığı şölen, Daimi Heyet Başkanı D. Mehmet Doğan’ın önderliğinde; farklı ülkelerden şairlerin katılımıyla gerçekleşecek. 2 yılda bir farklı ülkede gerçekleştirilen ve Türk dünyasının en büyük edebî organizasyonu olan şölenin amacı, Türk dilli topluluklarının ortak bir dil ve edebiyat zemini oluşturmalarına hizmet etmek. Ahmet Hamdi Tanpınar’a ithaf edilen 14. şiir şöleni, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleşecek.

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