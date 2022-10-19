​Şiirseverler Sapanca’da buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-22 Ekim’de düzenlenecek “21. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları”nda şiirseverler bir araya gelecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programlarda şiir sunumları, kentteki dört lisede söyleşi ve imza günleriyle dinletiler gerçekleştirilecek. Yurt içi ve dışından etkinliğe katılacak 16 şair, Taraklı ile Sakarya Üniversitesindeki (SAÜ) Kitap Keyfi Kafe’de sanatseverlere şiirlerini seslendirecek. Adapazarı KM’de gerçekleşecek etkinlik, 22 Ekim’de Sapanca İnsan Hakları Parkı’nda düzenlenecek dinleti ve şiir sunumlarıyla sona erecek.