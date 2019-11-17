Hayat Siirt Kısa Film Festivali coşkuyla sona erdi
KÜLTÜR SANAT

Siirt Kısa Film Festivali coşkuyla sona erdi

Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde düzenlenen "2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" ödül töreni ve kapanış programıyla sona erdi.

Haber Merkezi AA
2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali
2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali

Siirt'te bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" Manuş Baba konseriyle sona erdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince organize edilen, Siirt Valiliği, Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen festivalin sona ermesi dolayısıyla ödül töreni ve kapanış programı düzenlendi.

Vali Ali Fuat Atik, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, festivale emeği geçenleri kutladı.

Siirt'in köklü bir kültüre sahip kadim bir şehir olduğunu belirten Atik, şöyle konuştu:

"Dünyaca ünlü yazar Tolstoy şöyle diyor, 'Tüm muhteşem hikayeler iki şekilde başlar. Ya bir insan bir yolculuğa çıkar, ya da şehre bir yabancı gelir.' Siz her ikisini de yaptınız. Yola çıktınız, buraya geldiniz, Siirt'i tanıdınız, Siirt'imizin güzel insanlarıyla tanıştınız. Bizim için sizlerin burada olması gerçekten çok önemlidir. İlimize gelen tüm sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Biz unutulmuş bir şeyi sizin vasıtanızla bu gençlerimize hatırlattık. Umarım daha uzun sürer bu güzel çalışmalara hep birlikte imza atarız."

AA
Siirt'te Manuş Baba konseri

AA
Siirt'te Manuş Baba konseri

Atik, Siirt'in batıdan çok farklı gözüktüğünü, medeniyet ve sanatın bu topraklarda doğduğunu sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay da festivalde emeği geçenleri kutlayarak, geçen sene ilki yapılan festivalde Siirtlilerin sanatla buluştuğunu hatırlattı.

Aktay, "Bu yıl da çok güzel bir festivalin ikincisini gerçekleştirdik. Bu tür etkinlikler sanatın Siirtlilerle buluşması anlamına geliyor. Valimiz Ali Fuat Atik başta olmak üzere çok değeli sanatçılar ve etkinlikte emeği geçenleri kutluyorum. İnşallah devamı gelecektir." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve yurt dışından kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde yarışmaya sunulan 435 kısa film arasından 32'si finale kaldı.

Yapılan değerlendirme sonunda Gökalp Gönen'in "Avarya" filmi birinci, Cahit Kaya Demir'in "Fegere" filmi ikinci, Emre Sefer'in "Mahallenin Bazı Kedileri" üçüncü seçildi. Abdülkadir Ocak'ın "Kadir Gecesi" filmi jüri özel ödülü, Kasım Ördek'in "Yağmur Olup Şehre Düşüyorum" filmi ise özel ödül layık görüldü.

Vali Atik ve Aktay, festivale katılan yapımcılar Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Mahperi Uçar, gazeteci Canan Kaya, senarist Hakan Haksun, yönetmenler Jale Atabey ve Hakan Kurşun, yapımcılar Atilla Aslan ve Galip Güner, oyuncular Erkan Bektaş, Sermin Hürmeriç, Gizem Denizci, Zilan Duru, Adnan Erdoğan ve Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na plaket verdi.

Siirt 2. Uluslararası Kısa Film Festivali kapanışı Burak Uslu konseriyle başladı.

Daha sonra Baykan Cumhuriyet Ortaokulu öğrencilerinin koro ekibi ve oyuncu Salih Kalyon’un tek kişilik Memleket Saat Ayarı gösterisi sunuldu.

Manuş Baba konseri büyük ilgi gördü

Gecenin sonunda sahneye çıkan Manuş Baba seslendirdiği parçalarla gençleri coşturdu.

Gençler konser boyunca cep telefonlarıyla şarkıcının fotoğraf ve videolarını çekmek için birbirleriyle yarıştı.

Konseri binlerce kişi izledi.

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