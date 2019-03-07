İlk kez hakim karşısındalar: Bir saat boyunca dövdü

Sıla, Ahmet Kural'ın kendisini dövdüğünü iddia ederek üç ay uzaklaştırma kararı almıştı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, sanık Ahmet Kural ve müşteki Sıla Gençoğlu katıldı. Davanın müdahili Daha önce dinlenilmesine karar verilen 3 kişi de tanık olarak duruşmada hazır bulundu. Müdahil kurum Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nı temsilen bir avukat da duruşmaya geldi.

Kimlik tespiti yapılan sanık Ahmet Kural, aylık net gelirinin 50 bin lira olduğunu, sinema ve reklam gelirleriyle bu gelirin yıllık 2- 2.5 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Sıla Gençoğlu'nun da kimlik tespitinin yapılmasının ardından duruşmada ilk olarak sanık Ahmet Kural'ın savunması alındı.

"Anlaşamadığımız için ayrılma kararı aldım. Daha sonra Okan Can Yantır ile ilişki haberleri çıktı. Belli bir süre geçtikten sonra yeğenim ve ortak arkadaşlarım ile birlikte bana barışma teklifleri gönderdi. Benim için şarkı bestelediğini söyledi ve ortak arkadaşlarımızı araya koydu. Sonrasında tekrar görüşmeye başladık ve barıştık. Üç kere ayrı dönemlerde Okan Can Yantır'ı sordum, her seferinde farklı cevaplar aldım. Çok aşık olduğum için hiç bir zaman sorgulamadım. Aklımın bir köşesinde kaldığı için olay gecesi tekrar sordum. 'Senin canını yakmak için birlikte oldum' dedi.

Olay günü ailemle görüştük. Alkol aldık daha sonra Zekeriyaköy'deki evime gittik. Aynı konuyu sordum. 'Senin canını yakmak istedim' dedi. Tartışma çıktı. Defol git dedim darp etmedim hakaret ve tehdit etmedim."

Benim kollarımdan tuttu tişörtümden çekti. Yere düştük birbirimizi sarstığımız oldu.

Şiddette ve kadına şiddette adımın geçmesinden dolayı tüm kadınlardan özür diliyorum.

Sıla: İdrarımdan kan geldi, böbreklerimi tekmeledi

Ahmet Kural'dan sonra Sıla ifade verdi. İşte ünlü şarkıcının sözleri:

"Olay günü sanığın ailesinin evinde güzel vakit geçirdik. Daha sonra Zekeriyaköy'deki evine gittik orada kurtulamadığım aynı soru geldi. Alkolün etkisiyle bir anda sinir krizi geçirdi. Takribi bir saat sürdü. Kendimi evden kurtarmaya çalıştım. Kötü bir hatıraydı. Küfür etti. Kül tablasını kaldırdı, 'seni öldürürüm gebertirim' dedi. Birkaç kez yere düştüm böbreklerime ve kulaklarıma vurdu. Tekmeledi böbreklerimi. Çıkmak istedim bahçe kapısından içeri sokuldum. Kafama vurdu.Yerlerde sürüklendim. Yaklaşık 1 saat sürdü. Dinlenip dayak yedim. Bir saat boyunca ara ara dayak yedim. İdrarımdan kan geldi."





Ahmet Kural avukatı ile birlikte adliyeye geldi.

Kıskançlık krizine girdi

Sıla ise ifadesi sırasında iş adamı Okan Can Yantır ile görüştüğünü söyledi. Şarkıcı, "Aileme, arkadaşlarıma ve inançlarıma yönelik tutumları vardı saygısı yoktu. Daha sonra ayrıldık. Olay 29 Ekim günü gerçekleşti. Ailesinin evinde çok güzel bir akşam geçirdik. Daha sonra Ahmet’in Zekeriyaaköy'deki evine gittik. Okan Can Yantır sorusu geldi. Kıskançlık krizine girdi ve bir saat tartıştık" ifadelerini kullandı.

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AA Sıla avukatıyla birlikte adliyeye geldi.

Adli Tıp "basit yaralama" dedi

İddianamede sanık Ahmet Kural ile 5 tanığın ifadesine yer verilmişti. Sıla'nın doktor raporunun İstanbul Adli Tıp Şube Müdürlüğünce incelendiği ve yaralamanın basit tıbbi müdahale ile giderilebilir mahiyette yaralanma olduğu anlaşıldığı iddianamede yer almıştı. Ahmet Kural'ın, Sıla ile aralarında bir tartışmanın yaşandığını kabul ettiği belirtilen iddianamede, "Sıla'nın evden gitmesini istemem üzerine seslerimizi yükselttik. Fakat tehdit etmedim. Alkollüydük. Birbirimizi kollarından tutarak sarstık. Tartışma 15 dakika sürdü. Birkaç kere yere düştük. Sakinleştikten sonra Sıla evden ayrılırken 'Seni bitireceğim Ahmet' dedi" şeklindeki ifadesine de yer verilmişti.

Dava bugün İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

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