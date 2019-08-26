Şimdi de eski eşine bakıyor

Korkuteli ilçesinde yaşayan 50 yaşındaki Gülsüm Kabadayı, kamuoyunun “Umut” ismiyle tanıdığı ve 10 yıl bakımını üstlendiği kimliği meçhul gencin bakımını büyük bir özveriyle üstlenerek Türkiye’nin takdirini topladı. Geçen sene evlatlarından hiç ayırt etmediği Umut’u kaybetmenin acısını hala yüreğinde taşıyan Kabadayı, engellilerin umudu olabilmek amacıyla dernek kurdu.
- Bir süre derneğin başkanlığını da yapan Kabadayı, köy köy gezerek tespit ettiği engelliler için yardım kampanyaları düzenliyor, çeşitli yardımlarda bulunuyor. Gülsüm Kabadayı, şimdilerde beynine pıhtı atması sonucu sol tarafı felç olan ve konuşma yetisini kaybeden, 2006’da boşandığı eski eşi Zekeriya Ağar’ın (60) bakımını üstlendi. Ağar ile büyük titizlikle ilgilenen Kabadayı, Umut’un tedavisi sırasında öğrendiği fizik tedavileri uyguluyor. Gülsüm Kabadayı, “Allah bana sağlık sıhhat versin, ben nice Umutlara, Zekeriyalara, Ayşelere bakarım” dedi.