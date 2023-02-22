Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Hayat

Şimdi iyileşme zamanı

Trabzon’a gelen depremzede ailelerin çocukları, Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliklerle depremin psikolojik etkilerinden uzaklaşıyor. Aileleriyle kütüphaneye gelen çocuklar, masal dinleticilerine eşlik ediyor, resim yaparak duygularını kağıtlara aktarma fırsatı buluyor.

04:00 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Trabzon’a gelen depremzede ailelerin çocukları, Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliklerle depremin psikolojik etkilerinden uzaklaşıyor.

Trabzon’a gelen depremzede ailelerin çocukları, Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliklerle depremin psikolojik etkilerinden uzaklaşıyor.

Trabzon’a gelen depremzede ailelerin çocukları, Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliklerle depremin psikolojik etkilerinden uzaklaşıyor. Valilik koordinesinde şehre getirilen ailelerin çocukları, kütüphanedeki “masal ve resim” etkinlikleri ile moral buluyor. Aileleriyle kütüphaneye gelen çocuklar, masal dinleticilerine eşlik ediyor, resim yaparak duygularını kağıtlara aktarma fırsatı buluyor. Haftanın beş günü düzenlenen etkinliklere katılabilen çocuklar, bu sayede sosyalleşiyor. Gönüllü masal anlatıcılığı yapan Özgül Yanar Kömürcü, “Sanatın iyileştirici bir gücü var ve çocuklarla bu gücü kullanmaya çalışıyoruz” diyor.


#Deprem
#Trabzon
#Halk Kütüphanesi
2 saat önce
default-profile-img
Şimdi iyileşme zamanı
100 bin öğrenci nakledildi: Yeni okul yeni arkadaşlıklar
Okul her yerdir
Kentsel dönüşüm olmazsa olmaz: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, Osmaniye ve Gaziantep'i ziyaret etti
Seçimler 14 Mayıs’ta yapılacak: Meclis EYT ile açılacak
Batı, cini şişeden çıkardı: Putin savaşın yıl dönümünde ABD’yi ve Batı'yı hedef aldı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.