Şimdi iyileşme zamanı

Trabzon’a gelen depremzede ailelerin çocukları, Halk Kütüphanesi’nde düzenlenen etkinliklerle depremin psikolojik etkilerinden uzaklaşıyor. Valilik koordinesinde şehre getirilen ailelerin çocukları, kütüphanedeki “masal ve resim” etkinlikleri ile moral buluyor. Aileleriyle kütüphaneye gelen çocuklar, masal dinleticilerine eşlik ediyor, resim yaparak duygularını kağıtlara aktarma fırsatı buluyor. Haftanın beş günü düzenlenen etkinliklere katılabilen çocuklar, bu sayede sosyalleşiyor. Gönüllü masal anlatıcılığı yapan Özgül Yanar Kömürcü, “Sanatın iyileştirici bir gücü var ve çocuklarla bu gücü kullanmaya çalışıyoruz” diyor.