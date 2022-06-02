Şimdi Yandık ilk vodvil denemesi

Çekimleri ONN Stüdyoları'nda 3 haftada tamamlanan, aynı evde yaşayan 3 eski arkadaşın gün boyunca başından geçen komik olayların anlatıldığı "Şimdi Yandık" filmi, 3 Haziran’da vizyona giriyor. Onur Aldoğan’ın yönetmenliğini yapıp, senaryosunu yazdığı, H. Hakan Eren’in yapımcılığını üstlendiği filmde Tarık Papuççuoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Ersin Korkut, Murat Akkoyunlu gibi isimler var.

Genç yaşta sinemaya başlayan, 32 yaşında olduğu halde 13 film çektiğini söyleyen yönetmen Onur Aldoğan, filmin ustalık eseri olduğunu söyledi. Aldoğan, “Ben bir vodvil tiyatrosu yazmak istiyordum. Sonrasında iş müzikalsiz bir sinema filmine döndü. Şimdi de tekrar tiyatro oyunu olacak. Fransız sinemasında ve dünya sinemasında birkaç örneği var bunun. Ama Türkiye’de ilk kez deneniyor. Dünya sinemasını bilemem ama Türk sinemasında en fazla açıyla çekilen film olmuş olabilir” dedi. Tarık Papuççuoğlu “Gülebileceklerini düşündüğümüz bir şey yaptık, ama sonuç bazen hüsran oluyor bazen de zirve” diyerek izleyiciyi işaret etti. Gözü yükseklerde bir kapıcıyı canlandıran Ersin Korkut absürt bir komedi yaptıklarını söylerken, Nazlı Tosunoğlu erkek komedisi olduğunu ilave etti.